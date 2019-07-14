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登山客失聯9天 桃園市府分享資訊加速救援

2019-07-14 16:44中央社 桃園14日電

台南市楊姓登山客6日攀登桃園市復興區南插天山失聯，有山友質疑桃園市政府消防局刻意不提供「GPS定位軌跡圖」，市府今天澄清，每日勤教都會分享訊息盼加快救援進度。

台南市63歲楊姓男子6日上午參加24人登山隊前往攀登桃園市復興區南插天山，上山時楊男因忘記攜帶無線電返回拿取與登山隊伍分開，失蹤至今未找到人，有山友質疑消防局刻意不提供搜救「GPS定位軌跡圖」，消防局今天提出說明。

消防局發布新聞稿表示，搜救隊伍每天上午8時，都由帶隊官進行勤教及搜救分組，擬定搜救路線並分享訊息及搜索軌跡圖給現場搜索人員，分別針對可能熱點進行搜索，傍晚收隊後也立即召開搜救檢討會議，由各搜救隊伍及家屬參與討論搜索結果，並製作隔天搜索計畫及與路線。

此外，消防局表示，從6日獲報至14日，9日共動員搜救人力411人次、搜救犬8隻，除警消、義消、林務局及當地山青外，也協請國軍、民間救難及登山團體等18個單位投入搜救，更向台南市消防局申請人力及內政部空中勤務總隊申請直升機協助山難搜救。

消防局表示，救災救護指揮中心每天都會向電信業者查詢失蹤者最後通訊基地台位址及方位角，持續追蹤走失民眾手機訊號，但疑因手機關機，目前已無法取得位置資訊，至今仍未早失蹤中的楊男。

消防局表示，南插天山位於自然保護區，近來曾多次發生登山客迷路受困事件，除了提醒民眾攜伴同行，並在事前提出申請許可，更重要的是確認登山裝備充足，使用登山專業GPS、手機下載登山專用APP等，以利發生事故時的定位及標註軌跡。

失蹤山友直升機
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