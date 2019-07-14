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反送中／沙田大遊行起步 湧現黑衣人流喊「撤回惡法」

皮卡車苗栗涉溪卡河床 駕駛滑跌落水失蹤搜救中

2019-07-14 16:08聯合報 記者范榮達╱即時報導

大安溪苗栗縣泰安鄉士林攔河堰上游象鼻吊橋下方，今天上午5點多發生33歲廖姓男子落水意外，苗栗縣政府消防局人車艇及空拍機，沿著溪流往下到士林攔河堰搜救，至目前仍未發現下落。

據了解，廖男與賴姓友人（38歲）分別駕駛皮卡車、轎車到象鼻吊橋下方，轎車停在岸邊，兩人開皮卡車涉溪玩水，皮卡車卡在河床無法動彈，兩人再找來友人支援開吉普車，要將皮卡車拖離，廖男下車推車，疑似滑跌被捲入湍急水流失去蹤影，案由消防局及警方進一步處理中。

33歲廖姓男子今早駕駛皮卡車涉溪，疑跌倒捲入水中失蹤，消防局人車艇持續搜救中。圖...
33歲廖姓男子今早駕駛皮卡車涉溪，疑跌倒捲入水中失蹤，消防局人車艇持續搜救中。圖／苗栗縣政府消防局提供
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