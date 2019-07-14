皮卡車苗栗涉溪卡河床 駕駛滑跌落水失蹤搜救中

2019-07-14 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



大安溪苗栗縣泰安鄉士林攔河堰上游象鼻吊橋下方，今天上午5點多發生33歲廖姓男子落水意外，苗栗縣政府消防局人車艇及空拍機，沿著溪流往下到士林攔河堰搜救，至目前仍未發現下落。