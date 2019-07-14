火災預防無紙化 林園消防引進宣導專用平板

2019-07-14 14:49 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



為了減少火災發生，加強宣導效果，高雄市政府消防局林園分隊首創防火宣導利器，引進宣導專用平板數台，透過預先建置圖像化文宣資源，使用大螢幕平板電腦呈現宣導，更能有效加深民眾記憶且符合環保趨勢，有效減少紙張浪費，達到電子化、無紙化的效益。

林園消防分隊長何信育表示，過去在火災預防宣導上常需影印文宣、海報，不僅消耗大量紙張，在火災案例的宣導上也不易隨時更新教材內容，往往落於陳年案例或錯誤內容反覆出現的窘境。

此次林園分隊引進宣導平板即是透過預先整理好的文宣、教材以及火災案例等電子化內容，透過雲端線上下載更新，能隨時保持宣導正確性、時效性。在對外宣導上也能圖像化，搭配影片、動畫講解，不論是高齡長輩或孩童都能輕鬆吸收重要防災知識，簡化複雜資訊。

何信育指出，建置宣導平板的想法是參考私人企業做法，加上目前網路、3C普及，資訊流動率高，防火宣導的作法若不隨之更新，恐無法有效對應火災的發生。建置好的數台宣導平板也會優先配置在消防局所屬的林園防火宣導隊上，透過每月定期的居家訪視宣導、高危險戶列管追蹤等加深民眾印象。