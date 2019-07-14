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流浪狗小黑死後 愛媽收到一束野薑花 理由讓大家都哭了

2019-07-14 12:16聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

動保人士黃泰山最近在臉書上說了一個「悲情野薑花」的故事，讓許多愛狗的人看了難過又驚奇。

這是一個真人真事，楊姓愛媽20多年來都在餵養流浪狗，為了餵狗連房子都賣掉，身體也因此搞壞，但她仍然不放棄照顧流浪狗，之前她經常在河堤餵狗，有一隻「小黑」跟她特別親近，只要她在，都會跑來跟前跟後。

有一次愛媽跟小黑在河堤散步，遇到一片野薑花，愛媽忍不住跟小黑說「我最喜歡野薑花了」，這是她跟小黑之間的祕密，她從來沒有告 訴其他人，連家人也都不知道，而小黑是她最親密的伴侶。

後來愛媽再前往餵食時，卻發現小黑躺在草叢裡哀號，發出淒厲的叫聲，而且口吐白沫，遭人下毒，愛媽雖然緊急送醫，但仍然搶救不回來，小黑走了，當時愛媽拿出手機來看，剛好是晚上11點，她滑著手機看著一張張小黑的照片，淚水止不住地流出。

突然女兒打電話來，說花店送了一束野薑花到家裡，不知道送花的人是誰，問她要不要收，「這麼晚了誰會送花來？」「有誰知道我喜歡野薑花？」，愛媽相當驚訝，花店人員也搞不清楚是誰送的。

「小黑難道是你送給我最後的禮物嗎？」愛媽又想起那一日愛媽與小黑一起在野薑花海裡散步的情景，彷彿小黑仍陪在她的身邊。

網友對這個故事都很不捨，痛責毒狗的人，許多餵養流浪動物的人都有經驗，遇到不愛動物的人，就狠心毒死狗，「那也是一條生命，你憑什麼這麼做」，也有網友回應「我流淚了！小黑以野薑花向今世的最愛告別」

動保人士黃泰山在臉書上分享一則真人真事的故事。圖／取自臉書
動保人士黃泰山在臉書上分享一則真人真事的故事。圖／取自臉書
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動保人士黃泰山在臉書上分享一則真人真事的故事。圖／取自臉書
動保人士黃泰山在臉書上分享一則真人真事的故事。圖／取自臉書
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流浪狗
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