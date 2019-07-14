殉職警公祭唱「警察進行曲」遭轟作秀 鐵警：再研議

2019-07-14 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



有網友在臉書粉絲團「靠北警察」留言指出，鐵路警察李承翰的告別式，長官要求指派幾位同事上台唱「警察進行曲」，「請求各位長官，可否暫時放下你們的官僚想法？可否暫時放下你們天馬行空的鬼點子？可否尊重學長的家屬，莊重而平靜的的讓學長離開呢？」發文一出，引發議論，鐵路警察局高層被網友砲轟「作秀」。

鐵路警察局說，當初是想要彰顯李承翰的精神，因為他壯烈犧牲，保護車上乘客沒有受到傷害，本來是想要唱警專校歌，最後才想到這首警察進行曲，歌曲的內容表達警察維護治安的精神，也希望李承翰的精神永在，因此挑選與李承翰同為31期的同學演唱，若認為有不妥，會再與警政署研議儀式流程。

發文指出，也許長官們是想將這首歌獻給李姓學長，但長官是否有想過，這樣的場合應該要慎選橋段，尊重家屬想法，而不是一意孤行決定？長官們一直說要讓李姓同仁風光，但從事發到現在，我們眼中看到的、體認到的，都是長官們在想著要如何博取版面，真的有為逝者和家屬著想嗎？

發文一出，網友紛紛留言「我家人因為身為一名警察而離去，不需要歌聲頌揚，只需要祂能回來，這首歌對家屬而言，我覺得會讓家屬更加悲傷。」、「比起表演歌頌，還有更重要的事，那就是徹底改革，檢討制度」和「請警監以上的官上去唱歌，才能更代表我們的哀痛」等語。

不過，也有鐵路警察局的高層感慨，以往對長官的命令都是絕對服從，但現在基層的聲音也很重要，世代差異下，往往動輒得咎，「只是想把告別式辦得完善，其實長官也不好做...」