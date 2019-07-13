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3登山客奮起湖石夢谷迷途 消防隊員搶救脫困

2019-07-13 23:03聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義縣消防局今天下午獲報，有20人登山隊伍，到奮起湖石夢谷隧道方向登山，其中3人（1男2女）下山途中迷失方向請求協助，消防局出動奮起湖分隊與嘉義林管處人員組成搜救隊，晚間近9點搶救脫困安全返抵行豐吊橋，人員平安。

消防局說，下午5點03分接獲民眾報案，指稱1行20人登山隊，由台南市往嘉義縣奮起湖石夢谷隧道方向登山，其中1男2女在下山途中，迷失方向請求協助，餘17人都已下山。

消防局獲報後立即出動人車並由豐山登山口上山引導求助民眾，搶救人員晚間8點與3名登山客接觸，8點250分返抵行豐吊橋，人員都平安，各自帶回，奮起湖分隊長吳俊穎說，他們用手機line與登山客取得連繫，引導脫困。

阿里山鄉豐山村的石夢谷， 海拔高達1800百公尺，已經成為豐山村近年來最熱門的精華景點。石夢谷是由連綿將近700公尺的大岩塊所構成的特殊砂岩河床，位居石鼓盤溪上游(即清水溪支流)，平坦寬敞，岩塊表面因為河水長年以漩渦帶動小石頭在上面翻鑿，最後形成數以千計大小不一的各種凹洞，成為獨特的「石缸」景觀。

河谷一片粉紅和白色的花海；再加上谷中長年潮濕，長滿了地衣和松蘿，形成「生毛樹」的奇觀。高海拔的景致，雲海浪湧，氣象萬千，經常讓人流連忘返，驚嘆不已。

3名登山客在嘉義縣奮起湖石夢谷迷途，入夜情況危急，消防隊員搶救脫困。圖／消防局提...
3名登山客在嘉義縣奮起湖石夢谷迷途，入夜情況危急，消防隊員搶救脫困。圖／消防局提供
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3名登山客在嘉義縣奮起湖石夢谷迷途，入夜情況危急，消防隊員搶救脫困。圖／消防局提...
3名登山客在嘉義縣奮起湖石夢谷迷途，入夜情況危急，消防隊員搶救脫困。圖／消防局提供
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3名登山客在嘉義縣奮起湖石夢谷迷途，入夜情況危急，消防隊員搶救脫困。圖／消防局提...
3名登山客在嘉義縣奮起湖石夢谷迷途，入夜情況危急，消防隊員搶救脫困。圖／消防局提供
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