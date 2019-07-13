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楊世光要求為分析師在陸被逮負責 黃國昌：本日最可笑

大園空地燒棧板濃煙密布 延燒4小時終於撲滅

2019-07-13 20:49聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市大園區潮音北路380號一處空地今天下午3點多竄出火勢，由於現場堆置大量棧板，火勢隨雜草助燃蔓延，現場濃煙密布，桃園市消防局獲報灌救，由於燃燒面積廣達1公頃，消防人員從白天打火到入夜，晚上7點多才撲滅火勢，所幸無人員傷亡，起火原因待查。

桃園市消防局下午3點17分獲報，派出29輛消防車、76名消防人員及6名義消到場灌救，由於火災地點鄰近機場，濃煙密布恐有影響飛安之虞，消防局由第三大隊大隊長殷明坤擔任現場指揮官，經消防人員接力灌救，晚上6點控制火勢，並在今晚7點44分順利撲滅火勢。

桃園市大園區潮音北路380號一處空地今天下午3點多竄出火勢，由於現場堆置大量棧板...
桃園市大園區潮音北路380號一處空地今天下午3點多竄出火勢，由於現場堆置大量棧板，火勢隨雜草助燃蔓延，現場濃煙密布，桃園市消防局獲報灌救，由於燃燒面積廣達1公頃，消防人員從白天打火到入夜，晚上7點多才撲滅火勢，所幸無人員傷亡。圖／桃園市消防局提供
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桃園市大園區潮音北路380號一處空地今天下午3點多竄出火勢，由於現場堆置大量棧板...
桃園市大園區潮音北路380號一處空地今天下午3點多竄出火勢，由於現場堆置大量棧板，火勢隨雜草助燃蔓延，現場濃煙密布，桃園市消防局獲報灌救，由於燃燒面積廣達1公頃，消防人員從白天打火到入夜，晚上7點多才撲滅火勢，所幸無人員傷亡。圖／桃園市消防局提供
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