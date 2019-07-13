大園空地燒棧板濃煙密布 延燒4小時終於撲滅

2019-07-13 20:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市大園區潮音北路380號一處空地今天下午3點多竄出火勢，由於現場堆置大量棧板，火勢隨雜草助燃蔓延，現場濃煙密布，桃園市消防局獲報灌救，由於燃燒面積廣達1公頃，消防人員從白天打火到入夜，晚上7點多才撲滅火勢，所幸無人員傷亡，起火原因待查。