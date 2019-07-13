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影／小鮮肉駕車愛搞「穿越」 警電眼還原現場

2019-07-13 17:51聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市一名車主將車停放在路旁，翌日取車發現左後車身凹陷，氣得報警。警方調閱路口監視器，掌握涉案廖姓男子到案，廖供稱為閃避前車才撞上，但警方還原現場影像，明明是廖硬要「穿越」車陣，造成碰撞且肇逃，警方依規定舉發。

上週五清晨1點多，警方接獲被害的車主報案，車主指出，前一天將車輛停在南區西川一路住家附近，清晨取車卻發現愛車左後車身被撞凹，肇事者沒有留下任何聯絡方式，只好報警，希望能找到肇事者，好向對方求償。

警方調閱監視器，很快掌握相關車牌號碼及24歲廖姓駕駛，並請其到案說明。廖男供稱，當時他為閃避前方左轉車輛，才會緊急剎車向右閃避，因而擦撞路旁車輛，只是擦撞後沒有報警就直接離去。

但警方從監視器發現，廖男前方車輛準備左轉，該路段僅有一個車道，無法容納2輛車通行，廖不想耐心等待通行，硬要「穿越」車陣強行通過，才會擦撞路旁停放車輛。

警方調查，廖男發生擦撞後直接離開，沒有下車察看，且就監視器畫面所見，前方待轉車輛早已打方向燈示意，沒有肇事廖男所說的緊急剎車、往右閃避的緊急狀況。

台中市警局第三分局第三交通分隊指出，對於廖男明知發生擦撞卻離去的行為，警方依道路交通管理處罰條例規定舉發，將處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

被害廖男左後車身莫名遭人撞凹，氣得報警。記者林佩均／翻攝
被害廖男左後車身莫名遭人撞凹，氣得報警。記者林佩均／翻攝
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肇事廖男不願等待前車通過，硬要「穿越」車陣，造成自身車體右前車身凹陷。記者林佩均...
肇事廖男不願等待前車通過，硬要「穿越」車陣，造成自身車體右前車身凹陷。記者林佩均／翻攝
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