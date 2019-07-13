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家庭旅遊悲劇 國道三曳引車追撞4車釀1死4傷

影／失控中年男徒手重擊汽車 警噴辣椒水帶回保護管束

2019-07-13 16:30聯合報 記者林佩均╱即時報導

前天清晨，台中市北屯區街頭出現一名行為失控中年男子，沿著軍福十六路徒步並以手敲打路旁停放車輛，巨大聲響吵醒附近住戶，有住戶將男子行為拍下PO網，引發網友熱議。警方到場，男子行為失控穿越馬路，警以辣椒水制伏並帶回所內保護管束，後續交由家屬帶回；目前已有車主提出告訴，警方依法受理。

前天清晨7點多，北屯區軍福十六街傳來陣陣「碰！碰！碰！」巨響，附近住戶睡夢中驚醒，發現一名年約40多歲的中年男子不斷以手拍打路旁停放車輛，不時左顧右盼，畫面全被錄下，沒過多久警方到場處理。

網友將影片放上臉書社群「爆料公社二社」，引發網友熱議，有網友留言「辣椒水噴一噴，就清醒了！假鬼假怪」、「叫人起床也不是用這種方式」，第二段影片第五警分局東山所員警開巡邏車到場，兩名員警下車積極處理，將男子從大馬路中拉回路旁，避免來往車輛撞擊，有網友留言「警察這碗飯真難吃」。

台中市警局第五分局表示，這名行為失控的中年男子不明原因拍打路旁車輛，警方為避免男子行為失控波及其他民眾，經溝通無效，施以強制力噴辣椒水制伏，並帶回派出所保護管束，經聯繫已由家屬帶回。

目前已有被害車主向男子提出告訴，警方依法受理，並呼籲車輛有受毀損的民眾，可至東山派出所報案，地址：台中市北屯區東山路二段30號、電話（04）22392713。

一名男子(紅色圓圈處)行為失控無端攻擊路旁車輛，巨大聲響驚醒附近住戶查看。圖／擷...
一名男子(紅色圓圈處)行為失控無端攻擊路旁車輛，巨大聲響驚醒附近住戶查看。圖／擷取自爆料公社二社
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一名男子(紅色圓圈處)行為失控無端攻擊路旁車輛，巨大聲響驚醒附近住戶查看。圖／擷...
一名男子(紅色圓圈處)行為失控無端攻擊路旁車輛，巨大聲響驚醒附近住戶查看。圖／擷取自爆料公社二社
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一名男子行為失控無端攻擊路旁車輛，兩名員警(紅色箭頭處)到場處理，並將男子帶回所...
一名男子行為失控無端攻擊路旁車輛，兩名員警(紅色箭頭處)到場處理，並將男子帶回所內保護管束。圖／擷取自爆料公社二社
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