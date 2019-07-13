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影／體驗霹靂3公斤防彈背心 男童穿上跌坐 萌翻全場

2019-07-13 15:26聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市警察局第二屆「小小警察體驗營」今登場，市警局細心規畫4道闖關關卡，小朋友著迷你版新式制服體驗，其中一名男童體驗警察裝備，先戴上1公斤重的頭盔，再穿上3公斤重的霹靂特警防彈背心，當場重心不穩跌坐在柔道場上，搖頭直呼，「好重喔！」可愛模樣萌翻全場。每道關卡濃縮警察執勤面向，小朋友體會警察平日的辛勞。

台中市警局「小小警察體驗營」今年舉辦4梯次，吸引1.4萬餘人報名，僅200人中籤，刷新全台「小小警察體驗營」報名人數最多、中籤率最低紀錄。今早台中市副市長陳子敬一起為活動揭開序幕，小朋友身穿迷你版新式警察制服，化身「小小警察」，架式十足。

市警局用心規畫：「交通安全」、「刑事偵查」、「刑案鑑識」、「犯罪預防」等4項關卡活動，其中介紹武器防彈裝備關卡，能實際穿戴防彈背心、頭盔、反光背心與警槍等裝備，最受小朋友歡迎。

其中一名年約5歲男童體驗霹靂特警裝備，特警先幫男童戴上1公斤重頭盔，男童先說，「好重喔」，隨後幫男童套上3公斤重的霹靂警察防彈背心，男童承受不住重量，立即跌坐在柔道墊上說，「喔！好重喔！」特警連忙幫忙扶起防彈背心並連問五次，「還沒穿好喔，撐不住嗎？」、「撐不住嗎？」男童笑著搖頭，「撐不住」，可愛模樣逗翻全場。

有趣的是，活動現場更有替母親一圓警察夢的「小女警」，女童母親說，以前自己報考女警，卻以些微分數落榜，如今順利抽中體驗營，就由女兒穿上迷你版警察制服「來幫我圓夢」，並表示女兒對於訓練警犬相當感興趣，會支持女兒夢想。

小小警察騎乘警用哈雷小重機，萌樣爆表。圖／台中市政府警察局提供
小小警察騎乘警用哈雷小重機，萌樣爆表。圖／台中市政府警察局提供
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台中市警局第二屆「小小警察體驗營」今登場，小朋友穿上迷你版新式警察制服，帥氣闖關...
台中市警局第二屆「小小警察體驗營」今登場，小朋友穿上迷你版新式警察制服，帥氣闖關。圖／台中市政府警察局提供
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霹靂警察協助男童穿上頭盔與重達３公斤的防彈背心，男童不敵重量跌坐在地，直呼「好重...
霹靂警察協助男童穿上頭盔與重達３公斤的防彈背心，男童不敵重量跌坐在地，直呼「好重喔！」模樣萌翻全場。圖／台中市政府警察局提供
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小朋友化身鑑識人員勘查刑案模擬現場，神情專注。圖／台中市政府警察局提供
小朋友化身鑑識人員勘查刑案模擬現場，神情專注。圖／台中市政府警察局提供
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小小女警與警犬隊警犬開心合影。圖／台中市政府警察局提供
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