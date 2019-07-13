影／「餅哥」霸氣贈百萬元警用裝備 警大讚「土地公」

2019-07-13 08:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市老字號犁記餅店綽號「大餅」、「餅哥」的店長張仕宗，守護警察不遺餘力，自掏腰包近百萬元添購警用皮帶、LED肩燈、路口爆閃燈給台中市警局；張扼腕來不及救殉職鐵警的性命，「但我可以保護其他員警」，捐百瓶警用辣椒噴霧給鐵警局台中分局。在基層警察口中，張是「警界的許願池」、「土地公」，以行動支持台灣警察的執勤安全。

知名犁記餅店店長張仕宗(49歲)，是大家口中的「大餅」、「餅哥」，年輕時曾短暫從警，張知道基層員警除了身上那把槍，從頭到腳的裝備，幾乎要自掏腰包「買好一點來用」，今年農曆年前母親過世，他發願餘生能力所及要幫助警察。

短短半年，張已花費近百萬元替基層員警添購裝備。張仕宗說，警察制服全面換裝，公發皮帶厚又沒彈性，員警長時間配戴悶熱，裝備又「卡卡」，加上新制服配色深，他自費買皮帶、LED爆閃肩燈，發給台中市警局第一、二、四、六警分局的基層員警。

經第四警分局南屯所副所長邱量虔反應，轄區有路段照明不足，張立即添購單組要價3000元的LED太陽能爆閃燈，照亮轄區20處灰暗路段。

邱感動張仕宗的善行，稱讚他該獲警政署長表揚，「他是警界的許願池，守護員警的土地公」。

不忍嘉義鐵警李承翰英勇殉職，張仕宗中午洗腎完不顧身體虛弱，下午就採買100瓶警用辣椒噴霧，親自贈送給鐵路警察局台中分局，「雖然我來不及救那位警員的性命，但我可以保護其他員警」，前天再寄贈100瓶到鐵警局高雄分局。