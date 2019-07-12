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竹南公義路2車疑追撞 後車冒煙陷火海

2019-07-12 22:33聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

苗栗縣竹南鎮公義路晚間8點多發生疑似汽車追撞意外，後方車輛引擎冒煙後起火燃燒，冒出熊熊烈焰，竹南消防分隊趕到後，迅速將火勢撲滅，這起車禍沒有人員受傷，事故原因待釐清。

苗栗縣竹南鎮公義路晚間發生汽車火警，消防人員趕到將火勢撲滅。圖／苗栗縣消防局提供
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苗栗縣竹南鎮公義路晚間發生汽車火警，消防人員趕到將火勢撲滅。圖／苗栗縣消防局提供
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車禍苗栗縣
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