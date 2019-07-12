露營區意外1人溺斃 警：疑上游洪水走避不及

2019-07-12 19:47 中央社 新北12日電



新北市坪林區昨天發生9名遊客在虎寮潭露營區旁玩水時，因山區午後降下陣雨造成溪水暴漲，有4人沖走，五人受困礁區，消防人員救起8人，冒險下水救人失蹤的黃姓男子遺體於今天上午尋獲，但已無生命跡象。記者王長鼎／翻攝 分享 facebook 新北市坪林區露營區昨天發生遊客落入暴漲溪水，1人死亡意外。警方今天說，昨午啟動預警巡邏時萬里無雲，未料兩個多小時後溪水暴漲，疑上游雙溪區降雨，未來將加強疏導遊客。

新北市坪林區昨天發生戲水民眾遭暴漲溪水沖走意外，警消人員今天上午在虎寮潭露營區靠近岸邊發現遺體，家屬確認身分為失蹤的黃姓男子，後續由檢警相驗處理。

警方與消防人員表示，意外事故發生後，立即前往現場救援，並調查訪問意外原因。落水者敘述，死者黃男與家人及哥哥的小孩，和朋友一起至露營區住宿。

昨天下午約3時許，正在溪中戲水的遊客，突然遇到溪水暴漲，當時黃男拉著自己一對兒女，在大水中站不穩，移動到溪中大石頭等待救援。過程中，發現兩名姪女被溪水沖至下游，情急下連忙跳入水中救援。

新店警分局漁光派出所所長杜慰慈受訪表示，初步瞭解，黃男盡力將兩名姪女推至岸邊安全處所，其他的人也合力救援上岸。但黃男自己卻不幸遭洪水沖走。

杜慰慈表示，事後上網調查當時的時雨量，上游的雙溪區時雨量比起下游坪林露營區的時雨量多20倍餘，疑似上游雙溪降雨造成河川洪水來得太突然，瞬間讓遊客來不及逃生。

杜慰慈表示，11日中午有啟動預警機制，警方出動人員前往露營區、河川巡邏，他自己在案發現場觀察，當時萬里無雲水質清澈。未料兩個多小時後溪水暴漲，疑似水流湍急，又猛又快才會發生意外。

坪林區公所呼籲民眾到坪林戲水，一定要注意夏天午後雷雨溪水暴漲，避免發生意外。警方說，依照這次意外經驗，將來啟動預警機制時，會提醒業者與遊客一定要考慮到上游降雨因素，千萬不能大意。

市府消防局今天也在臉書貼出國外的影片，提醒遊客，去溪流戲水時要注意溪水暴漲的前兆，如「齊頭水」出現時，逃生時間往往只有不到10秒，戲水時必須留意天氣、環境各種狀況，避免發生憾事。