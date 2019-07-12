「台灣警察猴賽雷」港女大生搭車掉手機 1小時就找回

2019-07-12 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市新莊區前日凌晨1名來台旅遊的香港女大生，因為搭計程車時不小心將手機遺落在車上，急得跑進警局求救，員警只花1小時就順利幫她找回，讓女大生直呼「台灣嘅警察好犀利」，頻頻道謝還與帥警合影才離去。

20歲的陳姓香港女大生9日獨自來台旅遊，當天下飛機後就直奔西門町與台灣的友人逛街，後來更到大安區吃宵夜續攤，直到10日凌晨4時許才拖著疲累搭計程車返回新莊的友人家住宿，卻沒想到因為精神不濟，下車時竟把手機就掉在了車上。

等到返抵友人家後，才赫然發現手機不見了，急忙東翻西找都找不到，才大驚「跌左手機喺的士上！（忘在計程車上）」，但因人生地不熟又語言不通，才急忙請台灣友人陪她到派出所報案。

中平派出所的員警黃正翔、王國睿與實習生王千仁瞭解情況後，立即調閱監視器尋找女大生所乘計程車的蹤跡，順利比對出車號並聯絡上司機，不到1小時就幫她把遺失的手機找回，讓女大生十分驚訝，佩服台灣警察的效率。