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影／小小警察營明登場 波麗士兒童天團5帥警正妹帶動跳

2019-07-12 18:44聯合報 記者林佩均╱即時報導

報名秒殺的台中市警局「小小警察體驗營」明天登場，市警局今率先公布5位帥警正妹組成的「波麗士兒童天團」，由巡官「花花姐姐」帶隊，明天將與小朋友唱跳朗朗上口的「學貓叫」、「鯊魚歌」歌曲，小朋友將穿上迷你版新警察制服闖關蓋紀念章，還能帥氣騎乘哈雷小重機，可愛萌樣將成為鏡頭焦點。

台中市警局連續第2年暑假舉辦「小小警察體驗營」，去年200個名額約7800多人報名，成為台中市暑假最受歡迎的兒童營隊之一，今年體驗營報名人數倍增至1.4萬人，獲選率僅1.4%，有家長扼腕留言「這簡直比大學還難考」，顯見報名相當踴躍。

今年特別找來5名帥警正妹組成「波麗士兒童天團」，由第五警分局綽號「花花」的巡官江明慧領隊編舞，設計朗朗上口的歌曲「學貓叫」及「鯊魚歌」開場舞，可愛又簡單的舞蹈動作，將帶領小朋友一起開心舞動。

市警局表示，第一批50位小朋友將穿上「迷你版」新警察制服，體驗騎乘警用哈雷小重機，還有精彩的「交通安全」、「刑事偵查」、「刑案鑑識」、「犯罪預防」等4項闖關活動，關關蒐集獨一無二「小小警察紀念章」，相當有趣。

「小小警察體驗營」活動報到時間，明天(13日)早上8點進行換裝，地點：台中市政府警察局行政大樓1樓中庭(台中市西屯區文心路二段588號)。

台中市警局「小小警察體驗營」明天登場，小朋友將穿上迷你版的新式警察制服體驗闖關活...
台中市警局「小小警察體驗營」明天登場，小朋友將穿上迷你版的新式警察制服體驗闖關活動。圖／台中市政府警察局提供
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今年特別找來5名帥警正妹組成「波麗士兒童天團」，設計朗朗上口的歌曲「學貓叫」及「...
今年特別找來5名帥警正妹組成「波麗士兒童天團」，設計朗朗上口的歌曲「學貓叫」及「鯊魚歌」開場舞。圖／台中市政府警察局提供
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台中市警局「小小警察體驗營」明天登場，小朋友將穿上迷你版的新式警察制服體驗闖關活...
台中市警局「小小警察體驗營」明天登場，小朋友將穿上迷你版的新式警察制服體驗闖關活動。圖／台中市政府警察局提供
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台中市警局「小小警察體驗營」明天登場，小朋友將穿上迷你版的新式警察制服體驗闖關活...
台中市警局「小小警察體驗營」明天登場，小朋友將穿上迷你版的新式警察制服體驗闖關活動。圖／台中市政府警察局提供
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台中市警局「小小警察體驗營」明天登場，小朋友將穿上迷你版的新式警察制服。圖／台中...
台中市警局「小小警察體驗營」明天登場，小朋友將穿上迷你版的新式警察制服。圖／台中市政府警察局提供
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台中市警局「小小警察體驗營」明天登場，小朋友將穿上迷你版的新式警察制服體驗闖關活...
台中市警局「小小警察體驗營」明天登場，小朋友將穿上迷你版的新式警察制服體驗闖關活動。圖／台中市政府警察局提供
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