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派出所長輪休突然返所宰雞撿蛋 一封簡訊曝光善行

2019-07-12 15:34聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣蘇澳警察分局澳花派出所所長胡傳明本月2日輪休，人在台北，卻突然趕回派出所，宰了1隻土雞，撿了36顆土雞蛋，夜奔花蓮。

突然舉動，多數人不知所以然，沒想到，最近一封簡訊曝光，原來胡傳明這麼匆忙，竟是為了去助人。

這封簡訊是一名曾住澳花村的婦人所發，她罹患癌症，表示自己也沒念什麼書，簡訊請人一個字一個字代打，感謝胡傳明。

婦人致謝說，她因家境困難，胡所長5年來，現金救濟起碼超過40、50萬，尤其是罹癌2年來，住院時，身上沒錢，只要一通電話，胡所長一定立刻送上現金跟一些補品，本月2日，胡所長輪休，人在台北，獲知她困境，送雞送蛋，還包了5千元。

婦人指出，胡所長照顧澳花村民，多年來對自己的幫助，銘記在心，她書念不多，原本要再請人幫忙，寫信給警政署長信箱致謝，但胡所長說不要再寫信給警政署長，不過，為了感謝照顧，特別請人代打短訊，感恩再感恩。

蘇澳警察分局指出，澳花所所長胡傳明是在7月2日下午4點許，接獲這名住花蓮縣和平村的婦人來電，表示她因罹患肺癌，需至醫院做化療，但因久病長期無工作收入，又急需住院費，向所長求助。

胡所長輪休，立即從台北趕回澳花村，並請該所警員劉冠廷準備一隻所長自己飼養的土雞，晚上7點許，胡等2員帶1隻土雞及36顆土雞蛋至花蓮縣和平村探望婦人，並自掏腰包提供現金5千元作為住院費及餐費，安慰婦人安心養病，胡傳明常有善行，可說是佳暖警。

宜蘭縣蘇澳警察分局澳花派出所所長胡傳明（右）善行多，日前銷假趕回，就是為了幫助罹...
宜蘭縣蘇澳警察分局澳花派出所所長胡傳明（右）善行多，日前銷假趕回，就是為了幫助罹癌婦人，一封致謝簡訊曝光善行。圖／警方提供
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宜蘭縣蘇澳警察分局澳花派出所所長胡傳明（右）善行多，日前銷假趕回，就是為了幫助罹...
宜蘭縣蘇澳警察分局澳花派出所所長胡傳明（右）善行多，日前銷假趕回，就是為了幫助罹癌婦人。圖／警方提供
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