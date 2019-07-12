影／台中馬路下陷大洞 機車男騎士摔斷左手

2019-07-12 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



騎機車也膽戰心驚！台中市北屯區四平路地下自來水管線本月初破洞漏水，路面形成一處深約70公分、長約100公分的坑洞，造成一名男騎士左手骨折、全身擦傷，男騎士將自身悲慘經驗po上網，引發網友討論。自來水公司表示，當天已將破損水管與坑洞修補完畢，也會協助男騎士的賠償。

網友「Courage Hung」今天在臉書社群「爆料公社」上發文指出，「7/2行經台中北屯區四平路時，因為有點面向陽光，沒注意地上有凹洞。原本的凹洞是整個平滑的，如果不從遠遠的一直盯著路面看根本是看不出來的！也沒有任何周圍的裂縫，更沒有三角錐圍起來，出事後才圍的。」

男騎士指出，機車行經凹陷路面，整個地面再跟著重量陷下去，接著他和機車噴飛出去，造成身體多處擦傷、左手骨折，更質疑施工單位，「這算偷工減料嗎？」

男騎士PO網分享自身經驗，提醒大家行經北屯區四平路要注意路況。不少網友討論留言，「這道路是否是剛做完不久？感覺好像斑馬線也剛弄好不久」、「已經很多路段都出現坑洞」、「這就是，台灣的道路啊！」。