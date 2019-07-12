騎士逆向上國道 對撞2輛小客車遭輾斃

2019-07-12 10:37 中央社 高雄12日電



洪姓男子今天騎乘普通重型機車逆向行駛於國道10號內側車道，對撞2輛自小客車遭輾斃，洪男當場死亡，全案由國道公路警察局第五警察大隊調查。

這起事故發生於凌晨近1時，第五警察大隊獲報在國道10號東向14.5公里處發生交通事故，警方初步查出洪男騎乘普通重型機車逆向行駛於內側車道，先與行駛於內側車道的林男自小客車對撞後，洪男躺臥在內線及中線車道間，接著遭曾女駕駛的自小客車輾壓，洪男當場死亡。

警方對林男和曾女進行酒測，酒測值均為零，洪男尚待檢察官相驗檢測有無飲酒。事故現場約於1個小時後排除行車障礙。