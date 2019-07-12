小姊妹遭父不當體罰 幼兒園竟謊稱未到校躲稽查

2019-07-12 09:52 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



台南一對就讀幼兒園的小姊妹受到父親不當體罰，社會局家防中心接獲通報後，發現幼兒園疑似早已知情，卻未依兒少權法通報，社會局前往調查時，園方還謊稱姊妹未到校，意圖阻止社工調查，目前社會局已進行查證，若屬實將對園方相關人員處最重6萬元以下罰鍰。

社會局表示，本月7日接獲通報，疑似有2名在幼兒園就讀的小姊妹受到父親不當體罰，社會局隔天立即會同多名社工及教育局、警察局等單位組成調查小組到幼兒園進行調查。兩姊妹到校後，園方為躲避社工調查，向社工謊稱女童當日未到校，私下暗自通知女童家屬由後門偷偷接走，意圖阻礙社工進行調查，經社工追查女童下落，確認兩姊妹已被家屬接回家中，立即會同警員至他們家訪視，當場發現兩女童背部及手腳都有體罰傷痕。

社會局指出，兩姊妹妹父親向社工坦承平日為主要照顧者，若孩子調皮不聽話時會採取體罰方式管教兩姊妹，由於父親已有悔意且願與社工配合及進行情緒控管、正向管教等安全計畫，考量兩女童家中另有其他照顧資源，社會局已申請警政定期約制查訪，後續家防中心會持續追蹤，定期家訪及校訪。同時，也將依兒少權法要求父親教育輔導，強化親職教養知能。

至於幼兒園疑似隱匿通報及阻礙社工調查部分，社會局家防中心主任蘇淑貞指出，兒少權法有明定社工、教育、警政、衛政等兒少相關業務專業人員有責任通報規定，若在一線服務的專業人員都未能依規定進行通報，如何協助兒少脫離險境，呼籲相關單位一旦發現兒虐事件，都應主動配合調查，以免發生憾事。社會局將對園方相關工作人員進行調查，釐清通報責任後，後續會依兒少權法移送行政裁罰會議並依法裁處。