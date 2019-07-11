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19小時任務 懸崖救一命

2019-07-11 23:42聯合報 文／王燕華

圖／花蓮縣消防局提供
圖／花蓮縣消防局提供
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一名外籍女交換學生前天情緒低落在蘇花公路清水斷崖徘徊，救援人員頂著烈日苦勸，並持續送上飲水及食物，雙方僵持到昨天凌晨，女學生失足滑落懸崖，消防人員將她救出送醫，幸好僅受輕傷，結束這場近十九個小時的馬拉松式救援任務。

蘇花公路馬拉松
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

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