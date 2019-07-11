貢寮死亡彎道車禍1死 3年前同日同樣悲劇

2019-07-11 23:46 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／新北報導



台2線貢寮段86公里處，前天發生兩水泥車相撞，造成1死1傷；巧的是，3年前的同一天，也發生重大車禍，奪走1命。 圖／邱瑞杰翻攝 分享 facebook

台2線新北貢寮段前天2輛水泥車相撞，造成1死1傷；3年前同一天也發生重大車禍，奪走1命，令人不寒而慄。貢寮仁里里里長吳勝福表示，每天至少有2000車次的砂石車行駛在這條路，死亡彎道應盡快改善。公路總局第一區工程處基隆工務段今將會勘，尋求解決方案。

蘇姓男子前天駕駛水泥車沿東北角濱海公路往基隆方向行駛，在台二86公里處過彎時，疑似失控側翻，並滑向對向車道。王姓男子駕駛的水泥車閃避不及迎面撞上，造成蘇男傷重不治，王也受輕傷。

吳勝福在臉書痛批「貢寮區真的是無政府狀態了嗎？」這條聯外的主要道路每天至少2000輛砂石車往返，死亡車禍不斷，出的人命還不夠多嗎？本月10日早上天公廟龍洞車禍，司機頭殼破裂還不夠慘嗎？他認為道路設計需要檢討，死亡彎道也要設法改正。

他認為彎道要拓寬才有解，會勘時他將請工務段告知誰是地主，不能一直以地主不同意推拖，可由在地人拜託地主捐地，說不定是認識的人，人命關天，地主也許會同意。

臉友Kuo Hao留言指「很巧的是3年前濱海的7月10日，一樣發生重大死亡車禍。」讓人覺得毛骨悚然。事隔3年，在同一天發生死亡車禍，無論是巧合或其他因素，都讓許多在地人議論紛紛。

公路總局第一區工程處基隆工務段長張育瑋表示，今天就會邀請各相關單位現場會勘，尋求解決方案。