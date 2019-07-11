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龍捲風冰雹席捲希臘北部 6死100多傷

影／宜蘭大同火燒山控制 燒掉400平方公尺山林

2019-07-11 22:21聯合報 記者羅建旺╱即時報導

台7甲線14公里對面山坡崩塌地，今天傍晚火燒山，因消防車無法到，且距離台7甲線道路有一段距離，宜蘭縣消防局滅火人員背著器材，步行穿越農作田地及溪流抵達搶救。

山林火勢猛烈，經3個多小時抽水滅火，今晚9點控制火勢，阻止火勢蔓延，燃燒面積約400平方公尺，餘火撲滅中，無人員受困或受傷，山林火警原因調查中。

台7甲線14公里對面山坡崩塌地，今天傍晚火燒山，火勢猛烈，經3個多小時抽水滅火，...
台7甲線14公里對面山坡崩塌地，今天傍晚火燒山，火勢猛烈，經3個多小時抽水滅火，今晚9點控制火勢。圖／宜蘭縣消防局提供
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崩塌
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

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