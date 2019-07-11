影／宜蘭大同火燒山控制 燒掉400平方公尺山林

2019-07-11 22:21 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



台7甲線14公里對面山坡崩塌地，今天傍晚火燒山，因消防車無法到，且距離台7甲線道路有一段距離，宜蘭縣消防局滅火人員背著器材，步行穿越農作田地及溪流抵達搶救。