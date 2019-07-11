影／宜蘭縣大同山區火燒山 消防員步行穿山越溪搶救中

2019-07-11 20:05 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣消防局今晚獲報火燒山，地點位在台7甲線14公里對面山坡崩塌地，車無法到，派員步行穿山過溪搶救中。圖／宜蘭縣消防局提供 分享 facebook 宜蘭縣消防局今天傍晚6點12分獲報，大同鄉山區山林火警。

宜蘭縣消防局指出，火燒山地點位在台7甲線14公里對面山坡崩塌地，報案人表示山坡起火燃燒，恐有延燒之虞，請求派員前往救災。

消防局已出動大同分隊及南山救護站消防人、車前往救援，指揮官回報，災害現場因救災車輛無法到達，且距離台7甲線道路有一段距離，目前救災人員需先步行穿越農作田地及溪流方能抵達，消防局偕同林務局人員全力搶救中。