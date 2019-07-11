影／基隆女警「大頭芸」晉級人妻 宣導家暴超寫實

2019-07-11 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



基隆市警一分局女警劉侑芸扮演特派員，用國、英、台語三聲帶「播報」萬安演習「一戰成名」。因為剛結婚成為人妻，劉侑芸再次坐上「主播台」宣導警政，最新主題就是家庭暴力篇，希望更多民眾懂得自我保護，避免受家庭暴力傷害。

今年5月萬安演習前，劉侑芸化身特派員到基隆廟口等地，以現場報導的方式，介紹如果在停車，或者正在吃美食聽到警報聲響起要怎麼辦，與過去呆板的宣導方式很不一樣。劉侑芸的台語不太靈光，聽起來雖有點讓心感覺卡卡，但效（笑）果十足。

警一分局最新宣導短片剛上線，劉侑芸化身「大頭芸」再次坐上主播台，一開口就說這次不是來宣導萬安演習，而是因為她「剛剛結婚了」，晉級為超強人妻，覺得家庭暴力問題很重要，所以要來告訴民眾保護令到底係蝦咪（是什麼）。

電視劇經常有「因為我太愛你了，所以我才會打你」的劇情，劉侑芸在影片中說，「親愛的，拜託，這句話真的是沒邏輯到不行好不好？真的愛你怎麼捨得動手？連你身上的一根寒毛攏惜命命」。對方會打你，只不過占有慾太強，希望你事事聽他的，只要不順他的意就暴力相向，還拿愛來當藉口。

劉侑芸還解說，當遇到家庭暴力，最重要的當然是「咻～緊酸，快逃啊」，遠離危險，或是打110報警。接著再說明什麼是家庭暴力？什麼是保護令？保護令有什麼用？一定要有婚姻關係才能聲請保護令嗎？一定要被打到鼻青臉腫才能聲請保護令嗎？故意違反保護令會怎麼樣等資訊。