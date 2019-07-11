親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
嘉義警匪槍戰
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

600坪！Dyson創辦人 買下新加坡最大最貴最高豪宅

打職棒，讓專業的來！期待Lamigo 2.0

影／基隆女警「大頭芸」晉級人妻 宣導家暴超寫實

2019-07-11 18:41聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

基隆市警一分局女警劉侑芸扮演特派員，用國、英、台語三聲帶「播報」萬安演習「一戰成名」。因為剛結婚成為人妻，劉侑芸再次坐上「主播台」宣導警政，最新主題就是家庭暴力篇，希望更多民眾懂得自我保護，避免受家庭暴力傷害。

今年5月萬安演習前，劉侑芸化身特派員到基隆廟口等地，以現場報導的方式，介紹如果在停車，或者正在吃美食聽到警報聲響起要怎麼辦，與過去呆板的宣導方式很不一樣。劉侑芸的台語不太靈光，聽起來雖有點讓心感覺卡卡，但效（笑）果十足。

警一分局最新宣導短片剛上線，劉侑芸化身「大頭芸」再次坐上主播台，一開口就說這次不是來宣導萬安演習，而是因為她「剛剛結婚了」，晉級為超強人妻，覺得家庭暴力問題很重要，所以要來告訴民眾保護令到底係蝦咪（是什麼）。

電視劇經常有「因為我太愛你了，所以我才會打你」的劇情，劉侑芸在影片中說，「親愛的，拜託，這句話真的是沒邏輯到不行好不好？真的愛你怎麼捨得動手？連你身上的一根寒毛攏惜命命」。對方會打你，只不過占有慾太強，希望你事事聽他的，只要不順他的意就暴力相向，還拿愛來當藉口。

劉侑芸還解說，當遇到家庭暴力，最重要的當然是「咻～緊酸，快逃啊」，遠離危險，或是打110報警。接著再說明什麼是家庭暴力？什麼是保護令？保護令有什麼用？一定要有婚姻關係才能聲請保護令嗎？一定要被打到鼻青臉腫才能聲請保護令嗎？故意違反保護令會怎麼樣等資訊。

基隆警一分局家庭暴力防治宣導短片已在YouTube上線，網址https://youtu.be/YuUiMNDWN60，民眾可上網觀看。

基隆市警一分局新婚女警劉侑芸因為剛成為人妻，坐上「主播台」宣導防範家庭暴力，希望...
基隆市警一分局新婚女警劉侑芸因為剛成為人妻，坐上「主播台」宣導防範家庭暴力，希望更多民眾懂得自我保護，避免受家暴傷害。圖／基隆警一分局提供
分享

萬安演習基隆結婚
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

鴻海前副總吹噓員工價買iPhone 竟A合約款補手機費

2019-07-11 19:21

影／漁船船長富貴角外海昏迷 基隆艦、直升機驚險救援

2019-07-11 18:00

郭董夫人「曾馨儀」分身 刑事局警官獲國際女警協會獎

2019-07-11 17:28

夏季連日高溫！宜蘭消防隊員換穿透氣工作服

2019-07-11 17:22

萌幼貓受困車流20分鐘 暖警助脫險返家

2019-07-11 17:22

債務糾紛談判爆口角 警出動快打部隊逮9人

2019-07-11 17:22

男大生離家10日獨坐路邊飲水充飢 警尋回母淚崩

2019-07-11 16:43

坪林露營區9人戲水傳意外 1人失蹤消防搜索中

2019-07-11 16:20

老婦大街上差點中暑 熱心警校生背起她送到目的地

2019-07-11 16:00

台南市民宅火警 彈簧床燒毀男屋主及時逃出

2019-07-11 15:21

韓女弄丟手機 台北彰化警聯手尋回

2019-07-11 15:08

南科園區景點堤塘湖有人載浮載沉 警方研判跳水輕生

2019-07-11 15:04

影／74歲老婦騎車摔傷 路人撐傘關懷

2019-07-11 12:11

北市錦州街大火獨居男死亡 母慟「晚上才一起看電視」

2019-07-11 11:32

碰！輕熟女走到一半暈眩倒地 3霹靂特警護花送醫

2019-07-11 11:30

業績首見衰退！館長心痛仍宣布：全體員工8月加薪

2019-07-11 11:17

影／疑除濕機起火 台中暗夜大火女屋主嗆傷

2019-07-11 10:29

救起摔懸崖外籍女學生 花蓮馬拉松救援18小時終落幕

2019-07-11 09:58

酒後衝突反嗆警 員警噴辣椒水制伏4男

2019-07-11 07:08

水泥車撞水泥車 駕駛送醫後傷重不治

2019-07-11 00:22

男大學生墾丁溺水失蹤 海空持續擴大搜尋

2019-07-10 18:39

台中移民署後巷弄紙箱倉庫電線走火 勇伯持滅火器撲滅

2019-07-10 18:14

撞上側翻逆向而來的水泥車 駕駛被依過失致死送辦

2019-07-10 18:01

外籍女徘徊蘇花懸崖邊 警消頂烈陽苦勸11小時仍僵持

2019-07-10 17:31

打造長輩避風港 白白與林友廷挺修繕

2019-07-10 17:13

下雨天台南新營民宅火警 消防局：患者救出意識模糊

2019-07-10 17:11

小小立委質詢部長 陳時中嚴陣以待

2019-07-10 16:02

深坑老街傳瓦斯氣爆 警消迅速到場幸無人傷亡

2019-07-10 15:47

民宅飄瓦斯味 警消破門救人

2019-07-10 15:29

骨董車掛了迷途翁回不去 口袋這法寶送他回家

2019-07-10 14:49

雲林中午狂風驟雨 一名機車騎士被招牌砸中

2019-07-10 14:17
看更多

熱門文章

鐵路勇警遭殺乘客「見死不救」？ 她淚PO全程反轉真相

2019-07-11 09:53

疑缺錢花用 約女到摩鐵逼問提款密碼再勒斃

2019-07-10 20:46

要坐牢！立法院前秘書長林錫山 貪汙判刑36年定讞

2019-07-11 16:23

獨／比林志玲還嗲！酒店妹叩客新招 獻「聲」讓人超酥麻

2019-07-11 08:48

業績首見衰退！館長心痛仍宣布：全體員工8月加薪

2019-07-11 11:17

「像養隻狼在家」色堂哥趁堂弟回軍營 硬上堂弟女友

2019-07-11 08:50

救起摔懸崖外籍女學生 花蓮馬拉松救援18小時終落幕

2019-07-11 09:58

懲處調查官 蔡清祥：我是前調查局長，我很痛心

2019-07-11 14:05

坪林露營區9人戲水傳意外 1人失蹤消防搜索中

2019-07-11 16:20

翁仁賢判死參考日本「永山基準」 我國判決常借鏡

2019-07-10 23:19

氣炸鍋可以做出乾燥花？ 網笑：花椰菜氣炸了

2019-07-10 21:31

影／74歲老婦騎車摔傷 路人撐傘關懷

2019-07-11 12:11

關說又拿回扣 新北市議員陳科名涉貪起訴

2019-07-11 15:07

撿到門鑰匙沿路試開 發現屋住妙齡女竟想性侵

2019-07-11 14:10

小蝦米鬥大鯨魚！爭「蘇菲亞」商標 台灣襪商打敗迪士尼

2019-07-11 00:05

轉傳蘇貞昌擲筆影片 調局主管被拔官

2019-07-11 00:02

新兵暴行犯值星官卻輕判 檢察官上訴求從重量刑

2019-07-11 11:35

陳菊告謝寒冰誹謗 律師：名嘴澄清就可能和解

2019-07-11 16:41

追捕襲警犯 警埋伏山區半年吃足苦頭

2019-07-11 01:22

蓋佛堂、假賑災詐財5億？他自稱大活佛遭國際刑警通緝

2019-07-11 15:59

拿鋼條放入少女肛門還拍性愛照 男子要賠75萬元

2019-07-11 11:36

運將佯以免費載送性侵女子 得逞後告知明天要再來

2019-07-10 21:39

襲警亡命徒 拒捕駁火遭擊斃…一警頭盔中彈「命大」

2019-07-10 23:54

酒後衝突反嗆警 員警噴辣椒水制伏4男

2019-07-11 07:08

左腳截肢揹不動酒醉女 友人代為揹上床他再上

2019-07-11 07:53

天母弒母案 大舅痛批太過分：只關心錢不顧老母後事

2019-07-11 14:25

碰！輕熟女走到一半暈眩倒地 3霹靂特警護花送醫

2019-07-11 11:30

身邊掉1包海洛因他認買毒 結果警白忙一場

2019-07-10 21:42

飲彈斃命 襲警亡命徒下場都慘

2019-07-11 01:44

摩鐵勒斃女伴 電前妻「下個就是妳」

2019-07-11 00:12

霸王衣爭議 女星王思佳告贏服飾業者

2019-07-11 15:50

南科園區景點堤塘湖有人載浮載沉 警方研判跳水輕生

2019-07-11 15:04

浩鼎案一審無罪 士檢上訴：改遊戲規則如博歹筊

2019-07-11 11:38

剖腹產不慎割斷胎兒左耳廓骨 男嬰一出生就破相

2019-07-11 12:04

併排違停求情不成罵爛警察 吃紅單外加判刑

2019-07-11 08:22

未幫清償學貸又騙感情 女學生恐嚇補習班老師

2019-07-11 12:04

老婦大街上差點中暑 熱心警校生背起她送到目的地

2019-07-11 16:00

網紅連千毅逼網友吃漢堡遭送辦 下場出爐了

2019-07-11 12:28

館長陳之漢罵李婉鈺涉妨害名譽 法院調解僅派代表出面

2019-07-11 11:49

老公自認拍照技術優 竟把45公斤老婆拍成85公斤

2019-07-11 18:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top