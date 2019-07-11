萌幼貓受困車流20分鐘 暖警助脫險返家

2019-07-11 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



今天上午一隻未滿2個月的幼貓出現在台北市中正區汀州路一處路口正中央，一名警員巡邏經過聽見幼貓哀號，迅速將其抱離路路口；因幼貓不像流浪貓，該警員便將幼貓帶回派出所等待飼主報案，隨後飼主果然報警協尋走失的寵物，並到派出所將愛貓領回。

警方表示，轄區南海路派出所警員陳彥宇今早巡邏時，聽見有貓在馬路上哀嚎，陳員見小貓在車水馬龍的路口正中央，險象環生，便抓準時間將小貓抱離，因小貓有乾淨且有戴項圈，不像是流浪貓，陳員便在現場等待貓主人現身，但眼看20分鐘過去，陳員決定將小貓帶回派出所。

警專實習生李沄臻看見陳員將走失小貓帶回派出所，因自己也有養貓，知道飼主找不到愛寵時，心急如焚的情緒，便主動請纓協助尋找飼主。陳員及李生將小貓帶至動物醫院掃描有無植入晶片未果，但2人仍未放棄，推測飼主會到附近派出所求助，故將尋獲小貓的訊息及特徵通報鄰近派出所協尋。

不久後，一名男子向派出所報案，稱家中小貓走失，需要警方協助，經確認相關特徵後，飼主趕赴南海路派出所領回愛貓；他向警方表示，小貓就像家人一樣，上午因一時調皮離家走失，他非常擔心，感謝警方協助將愛貓尋回。