夏季連日高溫！宜蘭消防隊員換穿透氣工作服

2019-07-11 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣政府消防局今天指出，臺灣夏季天氣炎熱高溫，消防救護人員在艷陽下執行各項救護工作，往往汗流浹背，揮汗如雨，且原制式紅色工作服材質較為硬挺不透氣，宜蘭縣政府消防局為體恤救護同仁辛勞，自今天、7月11日起，將消防人員夏季救護服裝改為救護POLO衫，今後救護出勤不僅涼快，也輕便許多。

消防局表示，新式救護POLO衫，顏色為灰色，左前胸有依宜蘭縣特色所設計的標誌，即宜蘭縣龜山島及浴火鳳凰圖案，背後有白色救護車圖樣及「宜蘭消防」、「EMT」字樣可供辨識，另外著救護背心，以提高救護同仁執勤安全性。

換穿救護服裝，出勤的宜蘭消防分隊員簡煜勳認為，紅色工作服較不透氣，且通常著工作服內會再穿內衣，再加救護背心共3件，非常悶熱，換穿救護POLO衫較為透氣舒適，活動上也比較方便。

羅東消防分隊隊員羅健瑜表示，救護POLO衫流汗時不會黏答答的，而且布料有彈性，搬運患者時活動較為方便舒適，材質清涼且透氣。

宜蘭縣政府消防局長徐松奕指出，依據消防服製準則第3條第2款，各消防機關因地理位置不同，如高山地區、縱谷或臨海地區而有氣候差異，相關勤務服裝應因地制宜，放寬勤務服裝規定，授權各級消防機關得自訂專用工作服。