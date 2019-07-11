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「罷韓煎餅」又有麻煩！議員：國稅局找上門了

男大生離家10日獨坐路邊飲水充飢 警尋回母淚崩

2019-07-11 16:43聯合報 記者李隆揆╱即時報導

蘇男父母聞訊後立刻趕到派出所找尋離家多日的蘇男。記者李隆揆／翻攝
蘇男父母聞訊後立刻趕到派出所找尋離家多日的蘇男。記者李隆揆／翻攝
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台北市一名蘇姓男大生上個月底與家人發生爭執離家出走後遲未返家，家人報警求助後，警方在7月6日下午4點左右發現蘇男臉色蒼白，獨自在超商前飲水，將其帶返派出所並聯絡家屬後，蘇男終於順利返家。

警方表示，蘇男離家後，家人見其遲未回家，6月底向北投分局警方報案求助；中正一分局忠孝西路派出所巡佐王永勤及警員洪孟辰及李華軒3人7月6日巡邏時，發現蘇男臉色蒼白，獨自在一間超商前飲水，研判蘇男以長時間未進食，便主動上前關心，並將蘇帶回派出所，提供食物給蘇男充飢。

蘇男面對警方詢問，一度支吾其詞、言詞閃爍，經警方以警政系統查詢比對後，發現蘇男為被通報協尋的失蹤人口，故聯繫其家屬到派出所。蘇男家人接獲警方來電後，立刻從北投住處感到忠孝西路派出所，一看到離家多日的蘇男，心急地忍不住落淚，並擁抱蘇男。

蘇男母親向警方表示，蘇有心臟疾病，離家後多日未服藥，一家人擔心蘇身體狀況，每晚都無法安穩入睡，直到接到警方來電，才終於放下心中大石，對於警方的協助非常感謝。

警方表示，民眾與家人發生爭執時切勿衝動，以免造成無法挽回的傷害，應先靜下心來，好好溝通，多一分關心，少一分遺憾。

超商北投失蹤
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

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