老婦大街上差點中暑 熱心警校生背起她送到目的地

2019-07-11 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市新莊區今天上午出現感人一幕，一名70歲婦人一早出門去領錢，卻因為攝氏36度的高溫熱得她差點中暑跌在大街上，民眾見她表情痛苦，急忙跑到一旁派出所求救，員警聽聞立即上前關心，但婦人堅持要到郵局，還直說身體無礙，熱心實習員警乾脆直接背起婦人，送她到目的地。

新莊警分局頭前派出所的警員林書玉，今天上午9點與實習員警吳權倫在值班時，有民眾跑進派出所稱路上老婦人快暈倒在路上了，員警擔心急忙走出派出所關心，只見70歲的婦人腳步緩慢還有點不穩，差點腳軟跌在地上。

林姓警員詢問婦人需不需要送醫，但婦人堅持要到郵局辦事，不肯聽員警的建議，口中還直說「沒事、沒事」，但吳姓實習員警擔心老婦這麼熱的天氣還腳步不穩，乾脆跟婦人說「沒關係，不然我背你去」，一肩就把婦人背起，護送她到郵局。

這一幕被路旁多名路人及店家目擊，紛紛拿起手機拍下，更有民眾將員警的熱血之舉po上地方臉書社團，讓網友紛紛留言感謝警察的辛勤付出。