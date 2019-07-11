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老婦大街上差點中暑 熱心警校生背起她送到目的地

2019-07-11 16:00聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市新莊區今天上午出現感人一幕，一名70歲婦人一早出門去領錢，卻因為攝氏36度的高溫熱得她差點中暑跌在大街上，民眾見她表情痛苦，急忙跑到一旁派出所求救，員警聽聞立即上前關心，但婦人堅持要到郵局，還直說身體無礙，熱心實習員警乾脆直接背起婦人，送她到目的地。

新莊警分局頭前派出所的警員林書玉，今天上午9點與實習員警吳權倫在值班時，有民眾跑進派出所稱路上老婦人快暈倒在路上了，員警擔心急忙走出派出所關心，只見70歲的婦人腳步緩慢還有點不穩，差點腳軟跌在地上。

林姓警員詢問婦人需不需要送醫，但婦人堅持要到郵局辦事，不肯聽員警的建議，口中還直說「沒事、沒事」，但吳姓實習員警擔心老婦這麼熱的天氣還腳步不穩，乾脆跟婦人說「沒關係，不然我背你去」，一肩就把婦人背起，護送她到郵局。

這一幕被路旁多名路人及店家目擊，紛紛拿起手機拍下，更有民眾將員警的熱血之舉po上地方臉書社團，讓網友紛紛留言感謝警察的辛勤付出。

新莊警分局表示，警察的責任之一就是為民服務，雖然林姓警員剛任職不久，吳姓警專生更才剛來地方派出所實習，但能學以致用盡責付出，還希望民眾多予所有警察鼓勵。

許多民眾都拍下這感動的一幕，紛紛給警察點讚。圖／民眾提供
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民眾見到警察背著身體不適的婦人大熱天在街上走。圖／翻攝自地方臉書社團
民眾見到警察背著身體不適的婦人大熱天在街上走。圖／翻攝自地方臉書社團
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實習警察郵局
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