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懷孕女住院醫師免值夜班 為何惹議？

碰！輕熟女走到一半暈眩倒地 3霹靂特警護花送醫

2019-07-11 11:30聯合報 記者林佩均╱即時報導

台中市廖女徒步時忽然不支倒地，頭部撞擊店家鐵門發出「碰」巨響，在路口守望的3名保大霹靂特警見狀上前關心；廖女臉色蒼白、虛弱地說自己有暈眩症狀，就醫途中不支倒地。警方協助聯繫醫院，並開巡邏車護送廖到院就醫；廖女感謝，之前也曾在路上暈倒，但都沒有人理會她，這是第一次有人發現，沒想到對方還是暖警，讓她相當感謝。

本周一晚間7點多，台中市警察局保大特勤中隊員警劉慈祥、游家寶、許丕瑤在台灣大道路口守望，目睹年約40多歲廖女走路左搖右晃，隨後身體向後仰、頭重擊店家鐵捲門發出「碰」巨響，整個人昏倒在地上，員警趕緊上前關心。

警員許丕瑤今天表示，當下見廖女臉色蒼白，建議她坐救護車送醫遭婉拒，廖說自己有暈眩症，正要到前方診所就醫，未料血糖太低、不舒服才會暈倒；員警協助廖女頭枕在包包上，撐起上半身讓身體舒適一點。

為爭取時間，警方先撥打電話到診所告知，並以警車載送廖女到約500公尺外的診所，由員警與護理人員攙扶廖女進入醫院治療，所幸廖女就醫後無礙。

廖女坦言，以前她也有在路上暈倒，但都沒有人搭救她，沒想到第一次有人靠近關心，「居然是警察」，很感謝暖警的貼心舉動，也會多加注意自身健康。

廖女疑似暈眩症發作倒地，3名保大霹靂特警見狀趕進上前協助就醫。記者林佩均／翻攝
廖女疑似暈眩症發作倒地，3名保大霹靂特警見狀趕進上前協助就醫。記者林佩均／翻攝
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