業績首見衰退！館長心痛仍宣布：全體員工8月加薪

2019-07-11 11:17 聯合新聞網 綜合報導



「館長」陳之漢。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影 分享 facebook

「館長」陳之漢近來人紅是非多，不但與吳宗憲隔空打口水戰，還接連被好幾人下戰帖，但這些事都比不上他最在乎的健身房事業出狀況。他在9日的直播中公布，今年健身房的業績負成長，這是他當老闆以來首次面臨的考驗。

「這是非常非常嚴重的事」，館長罕見的藉由直播跟自己的健身房員工談話。他表示，今年他提高健身房的支出，幫員工改善工作環境和品質，包括增添飲食、冰箱，讓員工多休假、準時下班，還降低業績要求，經營成本因此增加了15%，但是上半年的業績跟去年同期相比，卻是衰退了14%，前後加起來等於損失了近20%，他坦言有些出乎意料，「我在職場那麼多年從沒倒退過。」

然而營業額掉了1千多萬，面臨虧損危機，他仍做出一個決定：從8月開始，扣掉約30位主管，200多名員工全部底薪加1千元。館長說，雖然業績掉了，但他以福利、善待取代高壓責罵，用基本薪資調漲來勉勵大家，希望大家把留在公司當成一種榮耀和責任，並且珍惜，也向員工們喊話，「一起努力，讓公司業績再成長」，未來就有機會再加薪、增加其他福利。

「很多老闆都會說公司的資產是員工，嘴巴這麼講，實際上卻不會給錢」，館長話鋒一轉，說自己不是慣老闆，做的事比員工多，不解為何業績下滑，希望員工給個交代。他還分享生意經，指出開公司要賺錢有兩個方式，一是苛扣員工薪水，二是壓成本、賣高價，但這兩點他都不會做，所以很難賺到錢，並語重心長的說「越替員工想，錢賺越少」，所以希望大家在開心之餘也要多替老闆和公司想一想。