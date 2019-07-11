救起摔懸崖外籍女學生 花蓮馬拉松救援18小時終落幕

2019-07-11 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



一名外籍女交換學生疑因感情因素情緒低落，昨晨6時許被發現在蘇花公路清水斷崖徘徊，警、消、海巡前往救援，女學生情緒不穩抗拒，雙方僵持近18個小時，女學生在近今天凌晨零時摔下約40公尺高的懸崖，幸好下方是沙灘，女學生僅受輕傷送醫，結束這場馬拉松式救援。

警方昨晨6時35分獲報，一名外籍女子站在蘇花公路和平段164公里處懸崖邊，新城警分局和消防人員到場，找來通譯溝通，外籍女子說不清為何站在懸崖邊，不但不肯上去，救援人員一靠近她就做出似乎要輕生的舉辦，救援人員只能持續提供飲水和食物，頂著大太陽苦勸，雙方僵持不下。

昨天傍晚6時許，同為交換學生的友人到場，救援人員得知外籍女子來自聖克里斯多福及尼維斯，即刻通知她在台的母親、學校老師趕到現場。

救援人員指出，昨晚11時左右，女學生心防被突破，同意老師接近，這名老師繫上安全繩確保後，走下斷崖到女學生旁溝通，但在約11時50分時，女學生不知何故突然大發脾氣、大聲吼叫，甚至做出要抓老師的動作，他們趕緊撤回老師。

女學生原本站在坡度約7、80度的懸崖上，距下方沙灘垂直高度約50公尺，她發脾氣後，起身往下方走了一小段路，沒多久就失足摔在沙灘上。