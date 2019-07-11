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藍初選民調…為何市話都不響？小心陰謀論害你挺錯人

獨／比林志玲還嗲！酒店妹叩客新招 獻「聲」讓人超酥麻

2019-07-11 08:48聯合報 記者林政忠╱即時報導

「明天是我最重要的日子，我希望你能參與，明天你願意帶個小小蛋糕幫我慶生嗎？」

如果有位美女害羞開口邀請你幫她慶生，你會不會心動？這位美女的聲音比林志玲還嗲，可能讓男網友不自覺墜入「戀愛陷阱」。

不過，仔細聽下去就會發現事有蹊蹺。美女說，「雖然會有一個低消5800，我也很不願意，以後也不會再讓你來店裡找我了」。聲音雖然酥麻，但正常人一聽到5800，應該就會比較清醒了。

有男網友最近收到美女主動加LINE，自稱從朋友手機意外得到男網友的訊息，好奇之下才加入；美女連日不斷吐露心事、噓寒問暖，不斷展開溫柔鄉攻勢。

事實上，這是酒店新媒體叩客手法，過去是靠文情並茂的日記手法叩客，偶爾傳送一些日常生活或小露性感照片，讓暈船的男網友想像是親暱女友。

新聞報導陸續揭露後，許多人一看就知道這是酒店叩客手法。

最新手法不只有美女LINE聊天、寫日記模式，還用語音獻「聲」，酥麻語調更增添互動戀愛FU，要吸引男人上門消費。

有經驗的網友說，「母湯喔！這一看就知道是剝皮酒店叩客手法，雖然表面說5800，好不容易釣到冤大頭，進去不敲到5萬8000，怎麼可能輕易放你出來」。

台北市中山警分局去年破獲剝皮酒店案，LINE上面美女是酒店負責人聘請19名男子所假扮，每天用Line與被害人「談戀愛」，誘騙男子來酒店消費，聲稱低消只要8000元，等受害人上門，再派出酒店女子以「怕上股東桌會欺負」、「家裡人出事」和「需要跟公司解約」等理由詐騙，被害人十多名，最高有人被騙200萬。

警方指出，這些美女帳號大都是利用機器人程式傳訊，傳遞內容包含上班時的生活瑣事或個人身家背景，甚至還有愛情金句教戰守則，就是要騙「純情男」赴店消費，不要再輕易受騙。

「明天你願意帶個小小蛋糕幫我慶生嗎？」酒店叩客新招，不只LINE文情並茂，還用酥...
「明天你願意帶個小小蛋糕幫我慶生嗎？」酒店叩客新招，不只LINE文情並茂，還用酥麻語調，誘騙男子來酒店消費。圖/讀者提供
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中山分局日前向轄區八大行業者宣導自治，一旦違法將抄到倒為止。本報系資料照...
中山分局日前向轄區八大行業者宣導自治，一旦違法將抄到倒為止。本報系資料照片
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