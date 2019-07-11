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水泥車撞水泥車 駕駛送醫後傷重不治

2019-07-11 00:22聯合報 文／邱瑞杰

圖／邱瑞杰翻攝
圖／邱瑞杰翻攝
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蘇姓男子昨早駕駛水泥車沿濱海公路往基隆行駛時，疑過彎失控側翻、倒在對向車道並往前滑行，對向迎面而來的水泥車閃避不及撞上，蘇送醫後傷重不治。

基隆車禍

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