水泥車撞水泥車 駕駛送醫後傷重不治

圖／邱瑞杰翻攝 分享 facebook

蘇姓男子昨早駕駛水泥車沿濱海公路往基隆行駛時，疑過彎失控側翻、倒在對向車道並往前滑行，對向迎面而來的水泥車閃避不及撞上，蘇送醫後傷重不治。