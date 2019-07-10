員林慈濟家庭與分局員警結緣 每個提供蔬食和簡單健檢

2019-07-10 21:59 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣員林慈濟人在101歲慈濟志工蔡寬帶領下，今天又到員林警察分局為80多名官警量血壓、測血糖，還準備自助式蔬食與官警共進午餐。蔡寬說，警察是人民和正義的守護者，勞苦功高，員林慈濟家庭只是盡一分心意。

今天下午2點半，員林警察局舉辦聯合勤教和表揚績優警察，由分局長洪文宏主持。蔡寬和十多名員林慈濟志工上午帶著準備的100人份的蔬食自助餐、水果和點心，在三樓禮堂忙碌；午餐時間一到，員林分局的員警開心地到3樓禮堂，享用每個月一次的慈濟愛心自助餐和愛心咖啡。

國際慈濟人醫會醫師、員林何醫院心臟內科醫師蕭瑞鵬和護理師到禮堂，負責「守護人民保母健康諮詢」工作，並幫參加聯合勤教的洪分局長和官警量血壓測血糖。

蕭瑞鵬說，已到員林分局幫員警作簡單的健檢，發現不少員警的血壓偏高，都提醒他們要多運動、多喝水，生活作息儘量保持正常，若再一次確認血壓高者，會建議到醫院進一步檢查。

員林警分局女警黃淑娟是慈濟志工，她為員林分局與員林慈濟家庭結緣，今年5月起，利用分局每個月舉辦1 次聯合勤教的日子，就到分局提供蔬食自助餐、水果咖啡及簡單的健檢和健康諮詢服務。