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員林慈濟家庭與分局員警結緣 每個提供蔬食和簡單健檢

2019-07-10 21:59聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣員林慈濟人在101歲慈濟志工蔡寬帶領下，今天又到員林警察分局為80多名官警量血壓、測血糖，還準備自助式蔬食與官警共進午餐。蔡寬說，警察是人民和正義的守護者，勞苦功高，員林慈濟家庭只是盡一分心意。

今天下午2點半，員林警察局舉辦聯合勤教和表揚績優警察，由分局長洪文宏主持。蔡寬和十多名員林慈濟志工上午帶著準備的100人份的蔬食自助餐、水果和點心，在三樓禮堂忙碌；午餐時間一到，員林分局的員警開心地到3樓禮堂，享用每個月一次的慈濟愛心自助餐和愛心咖啡。

國際慈濟人醫會醫師、員林何醫院心臟內科醫師蕭瑞鵬和護理師到禮堂，負責「守護人民保母健康諮詢」工作，並幫參加聯合勤教的洪分局長和官警量血壓測血糖。

蕭瑞鵬說，已到員林分局幫員警作簡單的健檢，發現不少員警的血壓偏高，都提醒他們要多運動、多喝水，生活作息儘量保持正常，若再一次確認血壓高者，會建議到醫院進一步檢查。

員林警分局女警黃淑娟是慈濟志工，她為員林分局與員林慈濟家庭結緣，今年5月起，利用分局每個月舉辦1 次聯合勤教的日子，就到分局提供蔬食自助餐、水果咖啡及簡單的健檢和健康諮詢服務。

洪文宏說，非常感謝員林慈濟家庭志工關懷員林分局員的健康，已連續3個月不辭勞苦，攜帶蔬食和水果到分局與員警結緣，尤其量血壓和測血糖更提醒員警要注意自己的健康，他代替分局全體員警員林慈濟家庭到致謝、感恩。

慈濟人醫會醫師蕭瑞鵬（左2）和護理師，幫員林分局女警量血壓的情形。記者何烱榮／攝...
慈濟人醫會醫師蕭瑞鵬（左2）和護理師，幫員林分局女警量血壓的情形。記者何烱榮／攝影
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今年5月來，員林慈濟志工都利用員林警察分局舉辦每個月聯合勤教的時間，到分局禮堂提...
今年5月來，員林慈濟志工都利用員林警察分局舉辦每個月聯合勤教的時間，到分局禮堂提供蔬食午餐和水果咖啡給員警享用。記者何烱榮／攝影
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今年5月來，員林慈濟志工都利用員林警察分局舉辦每個月聯合勤教的時間，到分局禮堂提...
今年5月來，員林慈濟志工都利用員林警察分局舉辦每個月聯合勤教的時間，到分局禮堂提供蔬食午餐和水果咖啡給員警享用。記者何烱榮／攝影
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慈濟人醫會醫師蕭瑞鵬幫員林分局員警作簡單健檢。記者何烱榮／攝影
慈濟人醫會醫師蕭瑞鵬幫員林分局員警作簡單健檢。記者何烱榮／攝影
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今年5月來，員林慈濟志工都利用員林警察分局舉辦每個月聯合勤教的時間，到分局禮堂提...
今年5月來，員林慈濟志工都利用員林警察分局舉辦每個月聯合勤教的時間，到分局禮堂提供蔬食午餐和水果咖啡給員警享用。記者何烱榮／攝影
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員林警察分局員警開心享用員林慈濟家庭提供的免費供蔬食午餐和水果咖啡。記者何烱榮／...
員林警察分局員警開心享用員林慈濟家庭提供的免費供蔬食午餐和水果咖啡。記者何烱榮／攝影
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員林警察分局員警開心享用員林慈濟家庭提供的免費供蔬食午餐和水果咖啡。記者何烱榮／...
員林警察分局員警開心享用員林慈濟家庭提供的免費供蔬食午餐和水果咖啡。記者何烱榮／攝影
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慈濟人醫會醫師蕭瑞鵬（左2）和護理師，幫員林分局女偵查佐（右1）量血壓的情形。記...
慈濟人醫會醫師蕭瑞鵬（左2）和護理師，幫員林分局女偵查佐（右1）量血壓的情形。記者何烱榮／攝影
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慈濟警察健檢

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