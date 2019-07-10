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R P中間塞鐵軌 鐵警警徽神似R.I.P

2019-07-10 17:24聯合報 記者王駿杰╱即時報導

25歲鐵路警察李承翰在台鐵自強號列車上與持刀嫌犯肉搏遭刺殉職，資深媒體人林清華今天在臉書PO文，他發現，鐵路警用了多年的警徽，上頭的英文字母排列RP（Railway Police）中間塞個鐵軌，乍看之下竟與R.I.P（安息）十分神似，他說「不是迷信，不過感覺真的怪怪的」。

對此，鐵路警方指出，目前的當務之急，除了準備李承翰公祭、撫卹等後事，還要積極進行擴充人力、採購增加設備、加強訓練，並與台鐵協調未來的配合細項，變更警徽、臂章並非鐵路警察局改革的首要任務，還需要再評估。不過，對於民眾的意見與指導，警方都會蒐集呈報警政署，從各方面進行改變，並非不願意改革。

有員警私下透露，起初沒注意，不過仔細一看，臂章上的英文字母，確實有像R.I.P，感覺有說不出的怪，不過警徽中間的符號其實是鐵軌，並非英文字母I，這樣想想心情又會平靜些。

林清華指出，鐵路警的臂章真的需要修改一下設計，畢竟「有誰喜歡整天掛著RIP執勤呢？」他說，該狀況多年前基層鐵警就曾反應過，但高層聽不見，連一個小意見都無法接受，遑論改革？

林清華的ＰＯ文引發網友熱議，不少人留言回應「真正是背著自己的神祖牌出勤，好慘喔」、「 有時候這些不能不信」、「真是不吉利」、「改掉吧＋１」。

資深媒體人林清華發現，鐵路警用了多年的警徽，上頭的英文字母排列RP（Railwa...
資深媒體人林清華發現，鐵路警用了多年的警徽，上頭的英文字母排列RP（Railway Police）中間塞個鐵軌，乍看之下竟與R.I.P（安息）十分神似。圖／記者王駿杰翻攝自林清華臉書
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警察台鐵

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