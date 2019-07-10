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下雨天台南新營民宅火警 消防局：患者救出意識模糊

2019-07-10 17:11聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南市新營區今天下午一處民宅發生火警，消防隊員冒雨打火，火勢很快控制，搜救過程發現一名男子受困，消防隊員冒險救出意識模糊，起火原因與財物損失，尚待進一步釐清。

台南市政府消防局約下午4點25分接獲通報，新營區南昌街一處磚造平房有濃煙冒出，不時發出火光，消防局調派新營、鹽水、柳營等消防分隊10車25人前往灌救，消防隊員趕至發現屋內瞬成火海，警消分頭拉水線，約4時35分控制火勢，4點38分將火勢撲滅。在搜救過程中，在屋內發現一名男子，意識模糊，目前送往柳營奇美醫院急救中。

台南新營民宅火警，一人送醫意識模糊。圖/台南市政府消防局提供
台南新營民宅火警，一人送醫意識模糊。圖/台南市政府消防局提供
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台南新營民宅火警，一人送醫意識模糊。圖/台南市政府消防局提供
台南新營民宅火警，一人送醫意識模糊。圖/台南市政府消防局提供
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