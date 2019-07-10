深坑老街傳瓦斯氣爆 警消迅速到場幸無人傷亡

2019-07-10 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市深坑老街今日下午傳出氣爆意外，老街上一間餐廳疑似因瓦斯外洩造成氣爆，消防派遣深坑、石碇分隊迅速到場將火撲滅，幸無人傷亡。

據了解，今日下午2時許消防接獲民眾報案，表示深坑老街上一間販賣臭豆腐的餐廳瓦斯外洩，店家3個人企圖將瓦斯關起來卻失敗，又見廚房已起火冒煙才趕緊跑出去，附近店家見餐廳冒出瓦斯味又冒煙，立即報案處理。