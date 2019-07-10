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雲林中午狂風驟雨 一名機車騎士被招牌砸中

2019-07-10 14:17聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

今天中午雲林縣斗六市颳起狂風驟雨，一名機車騎士行經西平路與雲科路口，被一塊吹落招牌砸中，附近店家趕緊協助叫救護車，受傷騎士年約40歲，已送醫救治，無生命危險。

受到西南氣流影響，雲林斗六市中午時吹起強風驟雨，一名機車騎士行經西平路與雲科路口，被一塊吹落的建案招牌砸中，附近店家表示，這名騎士年約40歲，被招牌砸中後，一度站不穩，趕緊協助叫救護車送醫

今天中午雲林縣斗六市颳起狂風驟雨，一名機車騎士行經西平路與雲科路口，被一塊吹落招...
今天中午雲林縣斗六市颳起狂風驟雨，一名機車騎士行經西平路與雲科路口，被一塊吹落招牌砸中，附近店家趕緊協助叫救護車，受傷騎士年約40歲，已送醫救治，無生命危險。圖／民眾提供
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機車騎士斗六救護車
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