雲林中午狂風驟雨 一名機車騎士被招牌砸中

2019-07-10 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



今天中午雲林縣斗六市颳起狂風驟雨，一名機車騎士行經西平路與雲科路口，被一塊吹落招牌砸中，附近店家趕緊協助叫救護車，受傷騎士年約40歲，已送醫救治，無生命危險。