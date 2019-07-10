東北角台2線今早2水泥車相撞 1重傷1輕傷現場交管中

2019-07-10 09:17 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



東北角台2線新北市貢寮路段今早發生2台水泥車擦撞車禍，其中1台翻覆，消防人員趕到時，翻覆車輛司機已無呼吸心跳，另一車司機僅肢體擦傷意識清醒，已將2人送醫。現場因有水泥粉洩漏及機油溢出，公路總局基隆工務段也派人前往清理中，警方管制單線雙向通行。