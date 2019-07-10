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東北角台2線今早2水泥車相撞 1重傷1輕傷現場交管中

2019-07-10 09:17聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

東北角台2線新北市貢寮路段今早發生2台水泥車擦撞車禍，其中1台翻覆，消防人員趕到時，翻覆車輛司機已無呼吸心跳，另一車司機僅肢體擦傷意識清醒，已將2人送醫。現場因有水泥粉洩漏及機油溢出，公路總局基隆工務段也派人前往清理中，警方管制單線雙向通行。

新北市消防局上午7點多接獲報案，在台2線指標86K處，有2台水泥車發生擦撞，造成其中1台翻覆，翻覆車輛40多歲男性司機無呼吸心跳，另一車45歲男性司機輕傷。事故原因由警方調查中。

東北角台2線新北市貢寮路段今早發生2台水泥車擦撞車禍，造成1人無呼吸心跳，1輕傷...
東北角台2線新北市貢寮路段今早發生2台水泥車擦撞車禍，造成1人無呼吸心跳，1輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
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東北角台2線新北市貢寮路段今早發生2台水泥車擦撞車禍，造成1人無呼吸心跳，1輕傷...
東北角台2線新北市貢寮路段今早發生2台水泥車擦撞車禍，造成1人無呼吸心跳，1輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
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