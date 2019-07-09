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機車女騎士加油停車時突失控 撞上警車右後輪

2019-07-09 19:56聯合報 記者劉星君╱即時報導

真是好險！臉書社團「黑色豪門企業」昨有網友PO出影片，女騎士雙載到加油站準備要加油停車時，突然失控，撞上斜前方正在加油的警車右後輪，女騎士左腳踝輕微擦傷，警車沒有毀損。

苗栗縣竹南分局竹南派出所今表示，事發時間在7月7日上午9點40分，事發加油站在公義路興昌加油站，當時警車正在加油，突然遭後方機車女騎士撞到右後輪，警車沒有毀損。

竹南派出所表示，機車女騎士剛考到駕照，騎到加油站準備停車加油時，突然失控撞上正在加油的警車右後輪，女騎士左腳踝輕微擦傷；警方提醒，加油時一定要記得停車熄火。

女騎士雙載到加油站準備加油時，機車突然失控撞上警車右後輪。圖／翻攝臉書社團「黑色...
女騎士雙載到加油站準備加油時，機車突然失控撞上警車右後輪。圖／翻攝臉書社團「黑色豪門企業」
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女騎士雙載到加油站準備加油時，機車突然失控撞上警車右後輪。圖／翻攝臉書社團「黑色...
女騎士雙載到加油站準備加油時，機車突然失控撞上警車右後輪。圖／翻攝臉書社團「黑色豪門企業」
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加油站駕照
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