18歲女擲筊請小狐仙回家 四面佛宮廟怒告竊盜

2019-07-09 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



18歲謝姓女子為提升異性緣，今年3月前往北市大同區一家四面佛宮廟，涉嫌竊取陳列在三層櫃的1尊小狐仙，宮廟發現後提出竊盜告訴。士林地檢署偵結，認為謝女依照民間宗教習慣，先擲筊經神明允准，才請狐仙回家供奉，並無不法意圖，已不起訴處分。

不起訴書指出，延平北路一家四面佛宮廟中，四面佛擺放在神龕，後方靠牆三層櫃陳列數十尊神像，第一層設置香爐，供信徒插香膜拜，第二層放置遭取走的小狐仙神像，價值約5880元，與一般宮廟提供給信徒請回供奉的小型神尊相仿。

謝姓女子今年3月22日下午前往參拜四面佛，擲筊後捧著小狐仙神像離去。謝女供稱，知道「小狐仙掌管異性緣，想請回家供奉」，拿走神像前，還先擲筊取得神明，才捧著小狐仙神像走出宮廟。她說，其他的四面佛宮廟，都可將供品拿回家結緣，不知此宮廟不公開。

檢方調閱監視器畫面，謝女站在小狐仙的三層櫃前，雙手持筊念念有詞，擲筊後才取走小狐仙神像，認為謝女依照台灣民間宗教信仰習慣，取得神明允准才拿走。