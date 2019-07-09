88歲翁記憶退化走失路邊 警：建議家人配戴愛心手環

2019-07-09 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



北市88歲周姓老翁年事已高，記憶嚴重退化，上月迷失在大直區街上，幸獲巡邏員警發現，最後成功助他返家。警方呼籲，家人若患有失智、精障等狀況，可配戴愛心手環、愛心項鍊，日後再不慎走失，將可縮短尋獲時間。

中山分局警備隊代理隊長王乃強、警員邱亦中，上月25日晚上執勤巡邏勤務時，在大直區明水路、樂群一路口，見一長者獨自徘徊，上前詢問後，發現這名長者口齒不清，對自己住處、身分資料無法清楚表達，2員便先將長者帶到大直派出所休息。

經2員及大直所員警抽絲剝繭詢問下，終於得知長者姓周，是88歲老翁，立刻聯繫他女兒周姓女子到案接回。周女接獲警員電話時，還喜極而泣地說「老爸不見了！正要報警而已」。隨後就到達派出所接回父親，頻頻向警方道謝。

周女說，父親年事已高，記憶已退化，當天父親向自己說要外出，但等到晚上仍不見父親回家，且外頭下大雨，父親也沒帶傘，著急之下只能報警。

周女接回父親前，有留下父親相關資料，供警方建檔在警政單位「身心障礙者資料庫」中。對此，中山分局表示，若周女父親日後又不慎走失，就可透過資料庫快速搜尋。