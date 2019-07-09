大型重機違停海洋廣場惹議 基警比照刑案追車牌告發

2019-07-09 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市海洋廣場日前有一輛大型重機違規停放，被人貼到臉書社群引發大批網友批評太囂張，警方獲報後十分重視，因現場看不出車牌，警方以偵辦刑案方式追查車牌，交通隊、刑大科偵隊連日來調閱周遭道路監視器查出車號，依違反道交條例告發，車主是一名外地的學生，坦承違停。

市長林右昌今天上午市務會議後記者會，特別請警方來說明此案處理狀況，林右昌說，海洋廣場是城市及國家重要門面，市府對於這樣的違規行為十分重視，以後會請警方加強巡查。

海洋廣場位忠一路與基隆港之間，採複合式木板平台的設計興建於基隆港的水面上，自民國98年啟用至今已成為市區重要觀光景點，是親海、觀景的場所，也是賞郵輪重要地點。後來市府重新整修，煥然一新，成為重要觀光景點，更是郵輪進出國家的門面。近日有民眾在基隆人臉書社群貼出機車停放於海洋廣場照片，引起網友議論。

市警局副局長黃勝智表示，經交通隊、刑大科偵隊連日來調閱周遭道路監視器查出車號，依海洋廣場使用管理辦法規定，針對駕駛人在廣場停車行為，依違反道交通管理處罰條例告發，可處600到1200元罰單。車主是一名外地的學生，車主也坦承違停，警方告知會寄罰單給他。

交通隊指出，海洋廣場因其採用木板平台，市政府為延長平台使用年限及提供市民安心休憩，依據「基隆市海洋廣場使用管理辦法」，廣場內禁止騎乘或停放任何車輛（含手推車）、輪類活動，但嬰兒車、輪椅及救災器材類不在此限，違者可依道路交通管理處罰條例舉發。經過這幾年的宣導仍偶有民眾貪圖方便，直接將機車騎上去賞景，在臉書社團引起討論。