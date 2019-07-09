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18歲男尖石戲水烤肉 不幸卡石縫溺斃

2019-07-09 11:51聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣一名18歲的徐姓男子，昨天下午與好友相約到尖石鄉錦屏溪戲水消暑，戲水時不慎...
新竹縣一名18歲的徐姓男子，昨天下午與好友相約到尖石鄉錦屏溪戲水消暑，戲水時不慎被沖走，友人報案後消防人員趕到現場進行搜救，發現徐男被困在一處溪流石縫。圖／新竹縣消防局提供
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夏天來臨，溺水意外頻傳，新竹縣一名18歲的徐姓男子，昨天下午與好友相約到尖石鄉錦屏溪戲水消暑，卻因不熟悉溪流情況，戲水時不慎被沖走，友人報案後消防人員趕到現場進行搜救，發現徐男被困在一處溪流石縫，雖然消防人員立刻將他救出，但徐男已無生命跡象。

新竹縣消防局表示，昨天下午2點18分獲報在尖石鄉錦屏村小錦屏，1名民眾溺水失蹤於溪中，立刻派遣尖石分隊及第二大隊共4車12人前往搜救，最後在一處溪流石縫中，發現受困於石縫中的徐男。

消防人員立刻潛入溪流救出徐男，但被救上岸的徐男已無生命徵象。據了解，徐男是竹北人，趁著假日與朋友相約上山戲水、烤肉消暑，卻不幸發生意外。

消防局指出，天氣炎熱，民眾喜歡戲水消暑，也是溺水意外的高峰期，統計歷年溺水事件，以溪流占最多數，日前也公布13處危險水域，希望民眾遠離危險水域，注意戲水安全。

消防局也提醒民眾，為戲水安全應選擇合法水域及有合格救生員場所，若發現有人溺水，切勿貿然自行水下施救，謹記救溺五步、防溺十招。

「救溺五步」包含大聲呼「叫」求救， 呼「叫」119、 118、110、112，利用竹竿、樹枝等延「伸」物或「拋」送球、繩、瓶等漂浮物救生，利用船、救生圈、浮木、救生浮標等大浮具「划」到溺水者旁。

「防溺十招」則是選擇有救生設備與人員的地點、避免做出危險行為、注意湖泊溪流落差變化、不要落單、下水前先暖身、不可在水中嬉鬧惡作劇、身體疲累狀況不佳不要戲水游泳、不要長時間浸泡水中、注意氣象報告、加強游泳漂浮技巧。

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