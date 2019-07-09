在幹嘛？男對著機車「前後衝刺」網友傻眼

2019-07-09 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



該男先面向機車，沒多久就將跨下對準坐墊，微微弓起臀部「前後衝刺」。圖／翻攝自新竹爆料公社 分享 facebook 到底在幹嘛？炎炎夏日，一名男子不畏烈日，竟跑到市區小巷疑「猥褻」停在一旁的機車，只見他將生殖器朝向機車，微弓臀部不斷「前後衝刺」，期間還會更換車輛，讓路過網友看傻眼，錄影ＰＯ上臉書社團「新竹爆料公社」，不少人大罵該男是變態，但也有人認為他正在撬車廂，意圖行竊，引發網友熱議。

網友ＰＯ文指出，8日下午和朋友去市區吃飯，將機車停放在小巷子，眼角餘光瞄到一名行為詭異的男子，對方不但用奇怪眼神看人，還對著停在巷子裡的機車做怪異動作，實在很可怕，很嚇人。

影片中，只見該男不畏高溫，身穿黑色長袖外套走向停放路旁的機車，先面向機車，沒多久就將胯下對準坐墊，微微弓起臀部「前後衝刺」，過一陣子還會更換對象，就這樣疑似「猥褻」一整排的機車，不時還有路人經過。

不少網友看了，紛紛留言「摩擦摩擦」、「是摸著槍磨蹭！很惡心！而且他不時會沾東西在別人車坐墊，然後再換下一台車」、「他在幹嘛？擦槍？」、「他這是強姦車子嗎？」

不過也有人認為該男在行竊，留言「看得出來是竊賊，試試看能不能把車椅扳開竊取裡面的東西」、「是不是要找車廂沒蓋好的拿裡面的東西？？」、「可能在翹車廂」。