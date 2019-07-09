中壢透天厝出租套房火警 及時救出3女1男

2019-07-09 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市中壢區龍岡路二段上午發生透天厝出租套房火警，消防局第二大隊及時趕至現場，救出受困3女1男，送醫後意識清楚但仍需觀察。

消防局上午8點7分接獲報案，隨即調派第二大隊龍岡分隊先趕往，陳文宗大隊長也到場並指揮全力救人，火勢8點25分受控制，9點1分撲滅。