親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
嘉義警遇刺身亡
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

北京比基尼之亂：中國「膀爺」的文明整治？

鍾小平開第一槍 宣布退出國民黨替柯文哲輔選

中壢透天厝出租套房火警 及時救出3女1男

2019-07-09 10:11聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市中壢區龍岡路二段上午發生透天厝出租套房火警，消防局第二大隊及時趕至現場，救出受困3女1男，送醫後意識清楚但仍需觀察。

消防局上午8點7分接獲報案，隨即調派第二大隊龍岡分隊先趕往，陳文宗大隊長也到場並指揮全力救人，火勢8點25分受控制，9點1分撲滅。

火警現場為地上4層鋼筋混凝土建築，研判起火點在2樓出租套房無危險物品，消防隊員除了布水線，同時進入火場上2樓，救出受困的3女1男，損失與起火原因仍要進一步追查。

中壢龍岡路透天厝火警，消防隊員架梯救人。記者鄭國樑/翻攝
中壢龍岡路透天厝火警，消防隊員架梯救人。記者鄭國樑/翻攝
分享
消防隊員救出受困民眾後先初步急救再送醫。記者鄭國樑/翻攝
消防隊員救出受困民眾後先初步急救再送醫。記者鄭國樑/翻攝
分享

建築
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

清境大貨車疑煞車失靈翻覆 撞成廢鐵樣嚇壞遊客

2019-07-09 09:48

連來11次「買」衣服 攤販視為老主顧 結果是騙局

2019-07-09 09:22

在幹嘛？男對著機車「前後衝刺」　網友傻眼

2019-07-09 11:23

90歲老翁騎車離家失蹤1天 半途「落鏈」才獲警尋回

2019-07-09 10:08

姊妹花血濺KTV 警：酒杯割傷沒打架

2019-07-09 08:24

小黃司機自撞路旁車 翻覆對向車道幸無人傷亡

2019-07-08 23:15

商圈丟包毛小孩 車主「罰定了」

2019-07-08 23:13

影／毛小孩遭車主丟包快車道惹眾怒 這張罰單罰定了

2019-07-08 22:38

7旬婦騎車連撞2前車摔倒 國道客運擦撞過不治身亡

2019-07-08 22:33

愛犬遭台師大女籃隊友人摔踢 北市動保處介入調查

2019-07-08 21:24

影／老婦上山採筍滑落山坡 被坡底公廁屋頂接個正著

2019-07-08 21:09

台南市民南插天山登山失聯 特搜分隊整裝赴桃園搜救

2019-07-08 20:35

七旬港翁來台求學遺失背包 警半小時尋回讓他更愛台灣

2019-07-08 19:59

普悠瑪去年翻車他救人無數卻輕生 臉書貼文：想變成雲

2019-07-08 17:18

誤認詹江村濫用職權查水表 館長下午登門道歉

2019-07-08 14:45

小偷和你想的不一樣 超商竊盜多半在白天

2019-07-08 14:32

台中太平、大里兩翻車事故 所幸駕駛均無礙

2019-07-08 14:24

梨山警方日夜搜山尋獲失智婦人 夫妻擁泣

2019-07-08 14:07

瑞芳兩大山搜熱區又有人不慎摔傷 直昇機吊掛送醫

2019-07-08 14:06

普悠瑪檢傷英雄自殺 葉毓蘭嘆：警消心理照護仍未落實

2019-07-08 13:31

民眾汽車排氣管拖行塑膠袋 警即時排除解危

2019-07-08 13:11

怪手開挖4層樓深 桃園虎頭山垃圾場大火燒28小時終滅

2019-07-08 12:42

女子旅遊回家途中趴睡方向盤 巡警驚覺有異代駕送回

2019-07-08 12:24

女遊客疑被丟包求助警 原來計程車上山輪卡邊溝也受困

2019-07-08 12:13

鬧區快車道狗被丟包追著主人跑 網友：哭了啦

2019-07-08 12:03

老牌醫院上街頭 屏東國仁醫院員工抗議假扣押執行粗暴

2019-07-08 12:03

對戰館長留退路？ 拳王練喻軒提「5方案」改變規則

2019-07-08 10:28
看更多

熱門文章

蘇貞昌摔筆影片 高雄市調處副處長轉傳遭查處

2019-07-08 21:27

日本街道最乾淨 他曝關鍵原因不在「素質」

2019-07-08 12:48

蘇貞昌告別式摔筆？莊瑞雄還原經過：那隻筆很難寫

2019-07-08 11:50

台韓友好！22台人濟州島犯詐欺 韓遣送回台不送陸

2019-07-08 14:48

獨／南韓監獄零下18度沒熱水 詐欺犯回台：還是台灣好

2019-07-08 15:59

普悠瑪去年翻車他救人無數卻輕生 臉書貼文：想變成雲

2019-07-08 17:18

告別式摔筆影音有蹊蹺！羅友志看到關鍵背影急喊別中計

2019-07-08 12:38

晚景淒涼中風無人理 老父羞愧：我沒養過兒子

2019-07-08 21:23

台鐵喋血案表揚有功人員 網罵：殉職員警還沒出殯

2019-07-08 20:16

告別式擲筆斷厄運之必要 民俗專家這樣說

2019-07-08 14:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top