連來11次「買」衣服 攤販視為老主顧 結果是騙局

2019-07-09 09:22 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



賴姓女子1個月內到基隆市愛三路高姓女子的攤位買衣服，再涉嫌以部分試穿不合退還，又拿新的衣服回家試穿方式，先後共「買」了11次，其實沒付錢，累計共欠1萬多元貨款。高女多次催討不成報案，基隆地檢署偵結，依詐欺罪嫌起訴賴女。

檢警調查，賴女去年5月16日到高女看顧的女裝攤位，買了3500元的衣服，付錢離去後又折返，向高女說因要付女兒社團費用，希望先拿回剛付的現金，並讓她把衣服拿回去試穿，會再回來付款。賴女當場和高女相互加為LINE好友，取得高女信任，順利拿回貨款並帶走衣服。

同月23日賴女又到高女的攤位，表示上次「買」的衣服中，售價共1600的衣服試穿不合，要退貨，同時又挑選了其他價值900元的衣服，又說要帶回家試穿，高女同意。

接著從5月25日到6月12日，賴女先後又光顧高女的攤位9次，都以退還部分上次帶走的衣服，再拿走其他衣服回家試穿方式「消費」，歷次各欠下600元到2350元不等貨款，最後共欠高女1萬4450元。

高女事後透過LINE向賴女催討貨款，賴總是藉詞推託。去年7月27日高女在路上遇到賴女，要求還錢。賴最後寫下和解書給高女，表示會在8月1日、9月1日、10月1日分3期償還，但未依約還錢，並拒接高女電話