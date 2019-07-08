影／毛小孩遭車主丟包快車道惹眾怒 這張罰單罰定了

2019-07-08 22:38 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭市繁榮百貨商圈，上演轎車駕駛把毛小孩丟包情節，車輛開走後，狗狗還驚慌在後方追著車主跑。這段畫面被後車的行車紀錄器拍下PO上網，網友大罵「太過份」。宜蘭縣政府已依照車牌發函請車主到案說明。

一輛黑色轎車昨晚8點多停在宜蘭市新月百貨商圈的五叉路口，駕駛趁著停等紅燈時，竟打開車門把狗兒丟下在快車道上，毛小孩驚慌怕被撞，穿過車陣走到慢車道，最後待綠燈通行，車也開走了，狗狗還跟著主人的車子後頭跑，直到追不上而放棄，車也不見蹤影。

整個丟包過程被後車的行車紀錄器拍下，po在臉書社群後被轉載分享一千多次，網友看影片後留言質問，「這是什麼情形？」也有人看了不捨，留言「怎麼會這麼狠心」、「哭了啦」，甚至大罵「狗主人過份」、「發動肉搜」、「反正有車號，不怕揪不出狠心車主」。