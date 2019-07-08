影／毛小孩遭車主丟包快車道惹眾怒 這張罰單罰定了
宜蘭市繁榮百貨商圈，上演轎車駕駛把毛小孩丟包情節，車輛開走後，狗狗還驚慌在後方追著車主跑。這段畫面被後車的行車紀錄器拍下PO上網，網友大罵「太過份」。宜蘭縣政府已依照車牌發函請車主到案說明。
一輛黑色轎車昨晚8點多停在宜蘭市新月百貨商圈的五叉路口，駕駛趁著停等紅燈時，竟打開車門把狗兒丟下在快車道上，毛小孩驚慌怕被撞，穿過車陣走到慢車道，最後待綠燈通行，車也開走了，狗狗還跟著主人的車子後頭跑，直到追不上而放棄，車也不見蹤影。
整個丟包過程被後車的行車紀錄器拍下，po在臉書社群後被轉載分享一千多次，網友看影片後留言質問，「這是什麼情形？」也有人看了不捨，留言「怎麼會這麼狠心」、「哭了啦」，甚至大罵「狗主人過份」、「發動肉搜」、「反正有車號，不怕揪不出狠心車主」。
毛小孩疑似被遺棄，宜蘭縣動植物防疫所透過監理站，發文連絡車主到案說明，初步看了影片，車主棄置狗狗於危險之地而不顧，違反「動物保護法」，至少須裁罰3千元到1萬5千元，若狗狗因此被撞最高可罰7萬5千元，經調查若確屬遺棄，可開罰3萬至15萬元；也就是說，涉嫌遺棄毛小孩的車主因為丟包動作，被「罰定了」。
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