回家的路幫妳照亮 暖警解救雨中失智婦

2019-07-08 21:50 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



高雄市警察局三民二分局員警在傍晚時見到李姓老婦人疑失智，且下著大雨在路中迷路，警方立即上前將她帶回派出所休息；隨後員警遞上熱茶向李婦說「回家的路，就讓我們來幫妳照亮」，便用警用系統查詢到李婦住家，平安將她送回住家。

警方表示，三民警二分局陽明派出所日前晚上6點接獲報案，有1名老婦人疑似失智在雨中迷路，員警到場發現1名婦人穿梭在車水馬龍的路上，十分危險。

警方先將婦人引導道路旁安全處即及詢問老婦人一些基本資料，但老婦人只說自己住在賣西瓜的附近，警方便先行將其帶回陽明派出所休息查證。陽明所長周晏立、員警鍾連興與實習生們十分熱情地與老婦人聊天問候，但老婦人已年邁，語意不清，可能有些微失智導致無法正確表達。所幸後來警方透過人臉辨識，查得老婦姓李（83歲）及現住地址。

據了解，李姓老婦現與李的妹同住，雖已高齡83歲但身體十分健康，時常獨自一人在高雄市區內到處走走，由於老婦人有失智情況，時常因為忘記回家路怎麼走，幸好此次警方及時發現，在雨夜中照亮老婦回家的路並送其返家。