親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
嘉義警遇刺身亡
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

晚景淒涼中風無人理 老父羞愧：我沒養過兒子

回家的路幫妳照亮 暖警解救雨中失智婦

2019-07-08 21:50聯合報 記者邱奕能╱即時報導

高雄市警察局三民二分局員警在傍晚時見到李姓老婦人疑失智，且下著大雨在路中迷路，警方立即上前將她帶回派出所休息；隨後員警遞上熱茶向李婦說「回家的路，就讓我們來幫妳照亮」，便用警用系統查詢到李婦住家，平安將她送回住家。

警方表示，三民警二分局陽明派出所日前晚上6點接獲報案，有1名老婦人疑似失智在雨中迷路，員警到場發現1名婦人穿梭在車水馬龍的路上，十分危險。

警方先將婦人引導道路旁安全處即及詢問老婦人一些基本資料，但老婦人只說自己住在賣西瓜的附近，警方便先行將其帶回陽明派出所休息查證。陽明所長周晏立、員警鍾連興與實習生們十分熱情地與老婦人聊天問候，但老婦人已年邁，語意不清，可能有些微失智導致無法正確表達。所幸後來警方透過人臉辨識，查得老婦姓李（83歲）及現住地址。

據了解，李姓老婦現與李的妹同住，雖已高齡83歲但身體十分健康，時常獨自一人在高雄市區內到處走走，由於老婦人有失智情況，時常因為忘記回家路怎麼走，幸好此次警方及時發現，在雨夜中照亮老婦回家的路並送其返家。

回家後，李婦的妹妹十分感激警方們不辭勞苦、積極熱心協尋作為，並表示姐姐會到處走走散心卻又會忘記回家的路。警方告知婦人妹妹可以在老婦衣服內側繡上聯絡方式以便警方協助，也叮嚀李婦下次出門要告訴家人外，「回家的路，就讓我們來幫妳照亮」。

高雄市警察局三民二分局員警在傍晚時見到李姓老婦人疑失智，且下著大雨在路中迷路，警...
高雄市警察局三民二分局員警在傍晚時見到李姓老婦人疑失智，且下著大雨在路中迷路，警方立即上前將她帶回派出所休息，並利用警用系統查詢到李婦住家，安全將她送回住家。記者邱奕能／翻攝
分享

失智高雄市警察
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

影／老婦上山採筍滑落山坡 被坡底公廁屋頂接個正著

2019-07-08 21:09

影／毛小孩遭車主丟包快車道惹眾怒 這張罰單罰定了

2019-07-08 22:38

愛犬遭台師大女籃隊友人摔踢 北市動保處介入調查

2019-07-08 21:24

台南市民南插天山登山失聯 特搜分隊整裝赴桃園搜救

2019-07-08 20:35

七旬港翁來台求學遺失背包 警半小時尋回讓他更愛台灣

2019-07-08 19:59

普悠瑪去年翻車他救人無數卻輕生 臉書貼文：想變成雲

2019-07-08 17:18

誤認詹江村濫用職權查水表 館長下午登門道歉

2019-07-08 14:45

小偷和你想的不一樣 超商竊盜多半在白天

2019-07-08 14:32

台中太平、大里兩翻車事故 所幸駕駛均無礙

2019-07-08 14:24

梨山警方日夜搜山尋獲失智婦人 夫妻擁泣

2019-07-08 14:07

瑞芳兩大山搜熱區又有人不慎摔傷 直昇機吊掛送醫

2019-07-08 14:06

普悠瑪檢傷英雄自殺 葉毓蘭嘆：警消心理照護仍未落實

2019-07-08 13:31

民眾汽車排氣管拖行塑膠袋 警即時排除解危

2019-07-08 13:11

怪手開挖4層樓深 桃園虎頭山垃圾場大火燒28小時終滅

2019-07-08 12:42

女子旅遊回家途中趴睡方向盤 巡警驚覺有異代駕送回

2019-07-08 12:24

女遊客疑被丟包求助警 原來計程車上山輪卡邊溝也受困

2019-07-08 12:13

鬧區快車道狗被丟包追著主人跑 網友：哭了啦

2019-07-08 12:03

老牌醫院上街頭 屏東國仁醫院員工抗議假扣押執行粗暴

2019-07-08 12:03

對戰館長留退路？ 拳王練喻軒提「5方案」改變規則

2019-07-08 10:28

出生未滿月 女嬰被棄工寮內

2019-07-08 00:08

前鎮加工區工廠火警 黑煙竄天幸無人傷亡

2019-07-08 00:04

高雄國中畢業少年遭浪捲走 家屬深夜哭喊「緊回來厝欸」

2019-07-07 23:44

男子參加友人生日趴 酒後騎機車自撞路旁貨車送醫

2019-07-07 23:07

普悠瑪列車去年翻覆他救人無數 今傍晚竟在分隊輕生

2019-07-07 22:55

深夜見婦人慌張操作ATM？ 機靈警力阻詐騙

2019-07-07 22:40

2歲女童獨自夜遊 掌中玄機助警尋家

2019-07-07 22:00

高市蚵仔寮海灘驚傳溺水 15歲少年下落不明

2019-07-07 21:48

影／一聲喇叭心生不爽 酒醉男痛毆騎士

2019-07-07 19:27
看更多

熱門文章

蘇揆告別式擲筆 潘恒旭：我是屏東人 從沒聽過這習俗

2019-07-08 11:00

蘇貞昌在員警告別式擲筆 葉毓蘭：被抹黑一定不好受

2019-07-08 08:21

蘇貞昌擲筆影片被廣傳 周偉航：99%是中共出菜

2019-07-08 08:39

對戰館長留退路？ 拳王練喻軒提「5方案」改變規則

2019-07-08 10:28

蘇貞昌告別式摔筆？莊瑞雄還原經過：那隻筆很難寫

2019-07-08 11:50

日本街道最乾淨 他曝關鍵原因不在「素質」

2019-07-08 12:48

蘇貞昌摔筆影片 高雄市調處副處長轉傳遭查處

2019-07-08 21:27

台韓友好！22台人濟州島犯詐欺 韓遣送回台不送陸

2019-07-08 14:48

獨／南韓監獄零下18度沒熱水 詐欺犯回台：還是台灣好

2019-07-08 15:59

告別式摔筆影音有蹊蹺！羅友志看到關鍵背影急喊別中計

2019-07-08 12:38

弔唁殉職鐵路警 馬英九嘆：反服貿抗爭羞辱警卻不罰

2019-07-08 09:31

普悠瑪去年翻車他救人無數卻輕生 臉書貼文：想變成雲

2019-07-08 17:18

台中太平、大里兩翻車事故 所幸駕駛均無礙

2019-07-08 14:24

告別式擲筆斷厄運之必要 民俗專家這樣說

2019-07-08 14:46

蘇貞昌告別式摔筆？石心禮儀：請網友不要惡意帶風向

2019-07-08 11:22

潘恒旭說沒聽過擲筆習俗 王定宇：草包就是草包！

2019-07-08 13:45

休假憲兵聲稱臨檢意圖搶車 路人合力壓制報警

2019-07-08 19:05

誤認詹江村濫用職權查水表 館長下午登門道歉

2019-07-08 14:45

告別式擲筆引熱議 莊瑞雄：是當天的筆太難寫

2019-07-08 15:59

男揮拳阻醉漢傷警挨告免刑 法官：避免違反國民感情

2019-07-08 08:27

男半夜停車場聊天被機車包圍砍傷 板橋警速逮6嫌

2019-07-08 10:18

台鐵喋血案表揚有功人員 網罵：殉職員警還沒出殯

2019-07-08 20:16

叫傳播妹不付錢 男淪為肉靶受私刑

2019-07-08 12:13

電影院看《寄生上流》卻講日語？ 她知真相從生氣到大笑

2019-07-08 11:39

高雄國中畢業少年遭浪捲走 家屬深夜哭喊「緊回來厝欸」

2019-07-07 23:44

哭哭！台人在南韓犯詐欺 南韓關出來回台再送法院審

2019-07-08 15:57

告別式擲筆 民俗專家打臉潘恒旭「沒聽過不代表沒有」

2019-07-08 15:03

潘恒旭嗆蘇揆告別式丟筆 綠議員：沒看過局長這麼嘴砲

2019-07-08 14:22

酒駕連3日大執法結束 台中巿警局：未見具體差異

2019-07-08 12:03

晚景淒涼中風無人理 老父羞愧：我沒養過兒子

2019-07-08 21:23

狂揮20拳救不回勇警命！呂秉諭沉痛受獎：這個社會病了

2019-07-08 12:23

已婚男「工地之戀」出軌同事 妻見2歲私生子提告

2019-07-08 07:48

男與未成年嘿咻30次致懷孕 少女及媽媽不追究求償

2019-07-08 11:28

影片惡意扭曲蘇貞昌擲筆 陳其邁盼內政部清查

2019-07-08 11:22

普悠瑪檢傷英雄自殺 葉毓蘭嘆：警消心理照護仍未落實

2019-07-08 13:31

調查局高官造謠蘇揆擲筆？顏正義反駁：是提醒別轉傳

2019-07-08 18:29

無票旅客未來不得進站 台鐵局長：嚴格執行

2019-07-08 10:54

小心！假日接到戶政人員來電要個資 是詐騙新手法

2019-07-08 16:48

高雄女貨車駕駛自撞中央分隔島 送醫仍告不治

2019-07-08 16:56

他發文道謝女乘客見義勇為 正義妹現身網友敲碗求後續

2019-07-08 14:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top