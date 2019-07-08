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七旬港翁來台求學遺失背包 警半小時尋回讓他更愛台灣

2019-07-08 19:59聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

香港籍何姓男子雖然高齡71歲，但他因為相當喜歡台灣的文化、生活與教育環境，因此儘管年過七旬，仍決定來台求學，現在是嘉義某大學的學生，平常住校。

日前何男到台北旅遊，第一次到台北，因為一時不慎遺失背包，但因為警員熱心協助，半小時就找回背包，讓他對台灣的生活更加滿意與感謝。

警方指出，日前下午15時許，何姓男子搭乘公車不慎將背包遺落於車上，他到文山一警分局指南派出所請求協助，警員李佳潔知道後，火速透過市警局監視器調閱公車車號，並撥打電話詢問，成功連繫上公車駕駛，順利尋回遺失的背包。

何姓男子說，雖然已經71歲，但仍毅然決然地隻身來台求學，只為一圓在台灣生活的夢，他第一次到台北旅遊，搭乘棕18路線公車在政治大學下車，下車後才發現背包遺忘在車上，背包內有許多重要物品，加上第一次搭乘台北公車，一時之間不知所措，只好趕緊向派出所求助。

李員依據描述，即刻調閱市警局監視器過濾可能的公車車號，迅速連絡到該公車司機，駕駛表示已將遺失背包送往木柵公車總站，何民得知背包得以尋回，忐忑慌亂的心才隨即平復。

何姓男子說，警員半小時內就迅速幫他尋回背包，對台北市監視器系統建置的完善程度感到相當驚訝，另外台灣警察的服務態度及熱心，也讓他倍感窩心，不僅讓這趟台北之旅順利收場，更讓他對台灣的良好印象再向上提升。

警方幫助來台求學的香港老翁找回遺失背包。圖/記者廖炳棋翻攝
警方幫助來台求學的香港老翁找回遺失背包。圖/記者廖炳棋翻攝
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